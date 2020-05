Astudillo y su gabinete

---------

Para que un gobernante tenga éxito en su gestión, requiere rodearse de un buen y confiable equipo de colaboradores, de gente que le ayude a destrabar y resolver conflictos difíciles y, sobre todo, de un gabinete que realmente esté comprometido con el plan de gobierno y atienda con sencillez a los ciudadanos.

En efecto, gobernar no es tan fácil como parece. Se requiere inteligencia, sensatez, perspicacia y mano firme para poner orden.

En su obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo admite que todo príncipe (gobernante) debe tener virtud y fortuna para ascender al poder: virtud para tomar las decisiones adecuadas, y la fortuna para saber aprovechar las condiciones de una situación que lo lleve a conquistar un territorio. Una vez que el príncipe adquiera el poder debe otorgar al pueblo su libertad para ganarse su favor y simpatía, y con ello, asegurar su propio futuro.

Actualmente, muy pocos gobernantes concluyen con buena aprobación sus mandatos. La mayoría sale por la puerta de atrás y cargando los errores cometidos por algunos miembros de su gabinete (verbigracia Ángel Heladio Aguirre Rivero).

Confiar tanto, tampoco es bueno.

A los funcionarios siempre se les tiene que poner a prueba. Y el que no dé resultados y no genere confianza al interior del gabinete, simple y sencillamente debe ser removido del cargo o asignado a otra área, en donde no entorpezca el avance del gobierno.

Antes de su asumir las riendas del estado de Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores ya había analizado los perfiles profesionales y las redes políticas de los que serían los integrantes de su gabinete.

La tarde del 27 de octubre de 2015 y luego de haber rendido protesta de ley como gobernador de la entidad ante el pleno del Congreso del estado, Astudillo Flores se trasladó al puerto de Acapulco, en donde encabezó un evento y presentó a los secretarios de despacho.

Una buena parte de los que en esa tarde rindieron protesta a sus cargos presentaron su renuncia para contender por un cargo de elección popular en 2018 o por ’cuestiones de salud’. Y uno que otro fue renunciado.

Melquiades Olmedo Montes fue el primer miembro del gabinete que se fue. No duró ni dos meses, ya que el 17 de diciembre de 2015 fue destituido como titular de la Secretaría de Protección Civil, ya que ocultó la localización de 19 cadáveres en una barranca de Chichihualco. En su lugar quedó Marco César Mayares Salmerón, quien hasta la fecha se mantiene en el cargo.

Otro que duró muy poco en el gobierno astudillista fue Abel Arredondo Aburto. El 5 de enero de 2017 fue sustituido como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, por Álvaro Burgos Barrera.

Los secretarios que renunciaron al gabinete para ocupar cargos partidistas o contender en la elección de 2018 fueron Gabriela Bernal Reséndiz, de la Mujer; Héctor Apreza Patrón, de Finanzas y Administración; Alicia Elizabeth Zamora Villalva, de Desarrollo Social; Mario Ramos del Carmen, de Controlaría y Transparencia Gubernamental; Humberto Díaz Villanueva, de la Juventud, y Gilberto Solano Arreaga, de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas.

Otros que se fueron son Karen Castrejón Trujillo, José Luis González de la Vega Otero y Pedro Almazán Cervantes y Alicia Margarita Sierra Navarro, quienes estaban al frente de las Secretarías de Medio Ambiente, Educación, Seguridad Pública y Cultura, respectivamente.

Los que se mantienen firmes en sus cargos son: Florencio Salazar Adame, en la Secretaría General de Gobierno; Rafael Navarrete Quezada, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial); Carlos de la Peña Pintos, en la Secretaría de Salud; Juan José Castro Justo, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Ernesto Rodríguez Escalona, en la Secretaría de Turismo, y Oscar Rangel Miravete, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Como todo gobernante, Héctor Astudillo está en todo su derecho de hacer cambios en su administración y nombrar a gente especializada en las áreas más importantes.

Uno de los personajes que invitó a formar parte de su gabinete fue al ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, luego de que éste renunciara a su cargo de delegado del ISSSTE en la entidad.

Desde el 3 de abril de 2018, Moreno Arcos funge como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, posición donde ha dado buenos resultados, ya que no es un improvisado en la administración pública. Y lo más importante de todo: sabe trabajar en equipo y en armonía.

Tulio Samuel Pérez Calvo, es otro funcionario que ha dado buenos resultados. De hecho, es uno de los hombres más cercanos al mandatario estatal. Y no de ahora, sino desde los años 90s.

Es el técnico del gabinete y el que administra con responsabilidad las finanzas del gobierno estatal.

En las últimas semanas, la mayoría de las encuestas que se han publicado a nivel nacional, ponen al gobernador Astudillo en un buen lugar, sobre todo, en su nivel de aprobación entre sus gobernados.

En un estudio demoscópico publicado el pasado 6 de marzo por el periódico El Economista, sobre el nivel de aceptación de los gobernadores por parte de la ciudadanía, el mandatario guerrerense ocupa el segundo sitio a nivel nacional en el crecimiento en la aceptación de los ciudadanos.

Días después, el 6 de mayo, la encuesta Gobernadores y Gobernadoras de México, de la Consulta Mitofsky ubicó al gobernador Héctor Astudillo entre los cinco de mayor incremento en aprobación en la pandemia por el Covid-19, al registrar 7.4 puntos de aumento y subir de 39.1 a 46.5 por ciento de aceptación.

Luego entonces, si el gabinete estatal se esfuerza en hacer bien su trabajo, el gobernador quedará bien con el pueblo que lo eligió en las urnas.

