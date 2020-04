Asumen cargo 12 de 13 diputados suplentes; sólo faltó el ’junior" de Damián Sosa.



Juan Ricardo Montoya.



Dos semanas despues de que los propietarios pidieron licencia para buscar ser candidatos a presidencias municipales, por fin el martes asumieron el cargo 12 de 13 diputados suplentes de la 64 legislatura local.



Sólo faltó Salvador Sosa Arroyo hijo de Damián Sosa, hermano del líder del Grupo Universidad Gerardo Sosa Castelan.



Tras la aprobación del dictamen de la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que previo permiso del pleno tuvo que sesionar con menos integrantes ya que con las licencias de los legisladores propietarios quedó incompleta, los 13 suplentes fueron convocados para que rindieran protesta de ley.



Aunque hace dos semanas la priista Mayka Ortega pidió licencia para buscar la nominación de su partido a la alcaldia de Tepeapulco, al no lograrlo el martes reasumio su cargo.



Así solo se presentaron a rendir protesta de ley por la facción del Grupo Universidad infiltrados en Morena: Miguel Reyes López en lugar de Ricardo Baptista González; Luis Felipe Celis Moreno por Jorge Mayorga Olvera; Raymundo Lazcano Mejía por Humberto Veras Godoy.



Por Morena, Jazmín Calva López por Tatiana Ángeles Moreno; Ángelo López Barrón en sustitución de Armando Quintanar Trejo; Ana Edith Rodríguez Gaytán por Rosalba Calva García; y Margarita Evelyn Leonel Cruz por Susana Araceli Ángeles Quezada.



Por el PRD María de los Ángeles Godínez Granillo por Areli Rubí Miranda Ayala, quien pese a ser perredista busca una nomimacion por Morena.

Por el PT, Cesar Ismael Soto Llaguno, quien suple al diputado con licencia Miguel Ángeles Peña Flores; por el PRI Miriam del Carmen Candelaria García por Adela Pérez Espinoza.



Por el Panal Felipe Ernesto Lara Carballo por Crisóforo Rodríguez Villegas, quien al igual que Areli Rubí busca una candidatura por Morena.



Finalmente, María Teodora Islas Espinoza por la panista Areli Maya Monzalvo, aliada del Grupo Universidad quien de forma poco clara fue inscrita como aspirante de Morena a la candidatura de Mineral de la Reforma.



El único que no atendió al llamado para asumir el cargo fue Salvador Sosa Arroyo, hijo de Damián Sosa y suplente por el distrito de Tulancingo.



Al respecto, Jajaira Aceves, presidenta de la Mesa directiva por el mes de marzo, dijo que a pesar de que ha sido notificado no ha tenido interés en tomar la protesta de ley para desempeñar el cargo de diputado.



Así, con las butacas del Congreso de Hidalgo lleno de invitados y familiares de los nuevos legisladores, pese a las medidas restrictivas por posible contagio de coronavirus, desempeñaron su primer día de labores en la 64 legislatura local.