Ataca Covid-19 futbol mexicano: partidos sin público

+El llamado Clásico Joven, América-Cruz Azul, entre ellos



+Posibilidades de que pare el torneo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El futbol del mundo se detuvo, en todos los rincones, ante la emergencia por la pandemia del coronavirus. La pregunta que rondaba en la Liga Mx: ¿cuándo alcanzarían las medidas más severas al soporífero balompié local? Los directivos anunciaron que acordaron con la Secretaría de Salud que los partidos de este fin de semana se jugaran a puerta cerrada, como medida de prevención ante el riesgo de contagio masivo.



En un comunicado, la Liga Mx informó que a partir de ayer la decisión afectará los partidos correspondientes a la fecha 10 de la Liga Mx y la Femenil, así como la jornada ocho del Ascenso.



’Continuaremos en comunicación constante con la Secretaría de Salud para atender sus recomendaciones y, por supuesto, las medidas de salubridad y prevención se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugadores, personal de los clubes y medios de comunicación’, precisó.



Ante el Covid 19 hay riesgo de que se no sólo se juegue sin aficionados, sino que pare la liga local por tiempo indefinido. Hasta que pase el tsumani pandémico del virus.



México contabilizaba 41 casos confirmados del coronavirus en varios estados del país, la mayoría en la capital mexicana, según el reporte presentado la noche del viernes por la Secretaría de Salud.



Los clubes publicaron comunicados dirigidos a su afición, en los que explicaban las razones de la medida y cuáles serían las mecánicas de rembolso para aquellos que compraron boletos.



La fecha 10 de la primera división comenzó el viernes por la noche con dos partidos, por lo que la medida anunciada afectó siete juegos programados para ayer y este domingo, entre ellos el clásico joven entre América y Cruz Azul en el estadio Azteca, el más importante del país.



Los duelos del sábado fueron Atlético de San Luis-Puebla, Tigres-FC Juárez, León-Pumas y Chivas-Monterrey; y el domingo Toluca-Atlas, Santos-Necaxa y cerrará la jornada el América-Cruz Azul.



Por su parte, la Liga Mx Femenil tenía pendientes de disputar también siete partidos durante el fin de semana, mientras en el torneo de Ascenso son cuatro encuentros, todos sin público en los estadios.



La Liga Mx ya había anunciado que adoptaría un protocolo sanitario a partir de este fin de semana en los partidos de los tres torneos, el cual incluía la suspensión de saludo de mano entre jugadores y árbitros como medida preventiva ante el Covid-19.



Buena decisión: Piojo Herrera



’Si todas las ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas’, opinó el entrenador del club América, Miguel Herrera, a la salida del entrenamiento.



’Pero, por lo menos, es una buena decisión no tener gente en el estadio’, agregó.



’No es en México. Es en todo el mundo; hoy (ayer) se han tomado disposiciones muy drásticas porque es una situación difícil. Entonces hay que asumirlo con seriedad, no con miedo’, puntualizó el técnico americanista.



El defensa azulcrema Luis Fuentes dijo que primero está la salud de los asistentes y se debe prevenir ante todo, a pesar de que el duelo contra Cruz Azul sea uno de los más esperados de la temporada.



’Es donde se siente más la emoción (de los aficionados), pero va primero la salud’, subrayó el zaguero al salir de las instalaciones de Coapa, al sur de la ciudad de México, luego de la práctica del equipo.



Recordó que una situación similar se vivió con la epidemia A-H1N1 en 2009, pues varios partidos se jugaron a puerta cerrada. ’Todo va de la mano, va de por medio, y en primer lugar la salud de todos’, subrayó.



Al preguntarle si hubiera preferido que se reprogramara el encuentro contra La Máquina, consideró que entran muchos puntos de vista y que la afición es la que más disfruta este tipo de duelos, pero reiteró que si la decisión ya se tomó es por el bien de todos.



’Es alerta mundial, estos casos son cada vez más fuertes, desconozco qué tanto se haya avanzado para buscar una solución, pero es evidente la cantidad de personas que han sido infectadas por el virus y que lo están pasando mal, por ello hay que prevenir antes que lamentar’, concluyó Fuentes.



En las instalaciones del América se tenía planeada una rueda de prensa este sábado al mediodía, misma que fue cancelada un par de horas antes.



Amplía transmisión



Chivas anunció a sus seguidores que el duelo contra Monterrey se realizaría a puerta cerrada: ’exhortamos a nuestra afición y público en general a seguir las recomendaciones dispuestas por las diferentes instituciones de salud.’



Por esta situación, el Guadalajara agregó que sus partidos podrán verse en televisión con cadenas con las que no tiene acuerdos y gratis a través de su plataforma en línea