Ataca ’piratería’ zonas petroleras en Tabasco y Campeche

• Irresponsabilidad de Semar, acusan profesionales del mar



• Con lenguaje ’cantinflesco’ su titular, culpa a todos menos a su secretaria



Con gran indignación, dirigentes de Colegios Profesionales de Marinos Mercantes, Sindicatos y Asociaciones Civiles de la Industria Marítima y Portuaria, por medio de un documento, dirigido a los medios de comunicación y al público en general, reprueban la opacidad y falta de respuesta del titular de la Secretaria de Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, al asegurar que ’todos somos culpables’ de la preocupante ’piratería’ que crece en la ’zona peligrosa", desde Campeche hasta Tabasco.



En tanto, en twitter, profesionistas del mar, reprobaron el tono ’cantinflesco’ que mostro el castrense al responder a periodistas durante la conferencia de prensa presidencial llamada ’mañanera’, del pasado viernes 24 de abril, en la cual repartió culpas ante su falta de respuesta para combatir la piratería.



Calificaron al funcionario de la 4T de irresponsable, falta de vergüenza, mentiroso y abusivo de su autoridad al asegurar que ’Todos somos culpables’, menos Semar.



Por su parte, en entrevista con este reportero –vía telefónica- el inspector de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (ITF, por su siglas en inglés), Enrique Lozano Díaz, alertó que en la Sonda de Campeche la piratería está en su apogeo y denunció que en una semana se cometen alrededor de cinco atracos. ’Lo digo con conocimiento de causa. Roban a trabajadores en las plataformas marítimas y en las embarcaciones de la industria petrolera", afirmó.



El Capitán de Altura de la Marina Mercante, lamentó que la incidencia delictiva va en aumento y que no se perciben mejoras. Expuso que hubo cerca de 60 atracos a pescadores y plataformas el año pasado y que desde el 9 de abril de este año han asaltado a cinco barcos. ’Es desde Campeche hasta Tabasco la zona peligrosa", apuntó.



El representante de ITF en México, Lozano Díaz, indicó que portavoces de la marina mercante entregaron información sobre la piratería en el Golfo de México a las Comisiones de Marina del Senado y de la Cámara de Diputados, para que soliciten a la Armada de México reforzar sus despliegues marítimos.



En medio de la emergencia por el Covid-19, en las últimas semanas se registraron cuatro ataques frente a las costas de Tabasco. El 9 de abril frente al Puerto de Dos Bocas, cuando al menos tres asaltantes obligaron a la tripulación del buque "Remas" a detener la nave. También, se registraron robos al buque "Sapura 3500" que opera una grúa de gran alcance y que navega bajo bandera de Panamá; de igual manera al "Remington", una nave de suministro que navega con bandera mexicana; y a "Achiever", navío de suministro que con bandera de Vanuatu.



Los operadores de los buques denunciaron los ataques a la Unidad Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos (Unicapam), pero no recibieron respuesta sobre cómo proceder.



En tanto, en el documento, se afirma que a partir del año 2016 los ataques perpetrados por ’modernos piratas’ que operan impunemente, a cualquier hora, en el área de producción petrolera más importante del país, mejor conocida como ’la Sonda de Campeche’, surgieron y se han incrementado exponencialmente.



Un buque de bandera extranjera fue atacado con lesionados por arma de fuego; en 2019; nuevamente se ha repetido en otras embarcaciones (buques o plataformas), tanto nacionales como extranjeras en 2020.



A pesar de que se militarizaron las Capitanías de Puerto (de Puertos Comerciales y NO militares), algo incompatible con la industria del transporte, la Semar- Armada de México –específica el escrito- no está teniendo la capacidad de responder con eficacia a las llamadas de auxilio por motivos de piratería. Llega cuando los criminales han escapado, poniendo en evidencia que ésta dependencia está siendo ampliamente rebasada al no poder controlarla y mucho menos, eliminarla.



Apunta el manifiesto que la situación de piratería en las principales zonas marítimas de producción de hidrocarburos del país se ha vuelto tan crítica que la misma Semar, el día 17 de abril del presente año, emitió un oficio con número 1881/2020 donde ’pone a disposición el directorio de teléfonos comerciales de los Mandos Navales establecidos en ambos litorales de la República Mexicana’; esto, como medio de comunicación alterno ante posibles fallos de su Sistema de Alerta de Protección de Buque (SSAS, por sus siglas en inglés), instalados a bordo de sus buques, ’sic’.



Pero, ’se les agradece esa medida, pero es totalmente incoherente considerar que los equipos de emergencia de todas las embarcaciones que fueron atacadas hubiesen estado fuera de servicio, no sólo porque estadísticamente sería imposible dada la cantidad de ataques, sino también porque el personal de a bordo hubo efectuado las llamadas de emergencia (solicitudes de auxilio) por diferentes medios, incluyendo radios de VHF, teléfonos celulares y redes sociales (WhatsApp), etc.



Se remarca que, en todo caso, ellos como responsables de la implementación del código PBIP en el área marítima, no están realizando su tarea de inspección. También, su incapacidad de respuesta oportuna a las llamadas de socorro, por el ataque repetido de los piratas, que se protegen gracias a esa ’impunidad circunstancial’.



’Afecta los bienes y por ende las inversiones de las empresas navieras (estatal y privadas, nacionales y extranjeras), y en general a la industria petrolera ’costa afuera’ (u ’offshore’ en inglés) del país dañando su producción de hidrocarburos’, subraya.



Ante este delicado panorama, y como una necesidad excepcional, piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador acciones de carácter correctivo inmediato, para terminar con este problema antes de que se desarrolle a niveles incontrolables, advierten.