Atacan a ’Visit México’

Ciudad de México. 27 de julio de 2020.-Lamentable fue lo que sucedió el fin de semana con el portal de VisitMexico.com, la plataforma con la que el país le haría frente a la pandemia por Covid-19 para promocionar cada uno de sus destinos turísticos y atractivos del México, tanto en la República como en el mundo.



Independientemente de pleitos entre proveedores y operador, y que la Secretaría de Turismo se lavara las manos ante una situación muy seria, ninguno de los involucrados se puso a pensar la imagen que como país se dio en tan solo unas horas, de risa e incredulidad para muchos países, pues la página que promocionó en cada webinar de reactivación económica del sector, alianzas y demás el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, hoy prende de un hilo, y no será porque esta ya no esté funcionando, pues después de que en la página se leyera el viernes 24 de julio que había sido ’inhabilitada por falta de pago’, y el sábado 25 apareciera otra leyenda que ’no había sido hackeda sino era por falta de pago’, inmediatamente después de que Braintivity, S.A. DE C.V., la empresa que la opera emitiera un comunicado que había sido hackeda, las situación se fue complicando y con ellos la confianza de una parte del sector disminuyó.



La actuación más lamentable fue la de Sectur, quien a través de un comunicado argumento no tener conocimiento de la situación, pues, señaló que la responsable de su operación era Braintivity de Marco Achar, a quien le dieron la concesión en mayo de 2019 para desarrollar las acciones necesarias para su administración, operación, promoción y explotación del portal, sus micro sitios y redes sociales, así como el desarrollo de acciones de promoción, desarrollo y fomento del turismo.



Ante esta confusión, si fue por falta de pago o no, o fue hackeada y demás, Carlos González, director de VisitMexico, fue el que dio la cara a los medios, argumentando que no existía deuda alguna, y de hecho manifestó que lo que ellos buscaban era una conciliación con la empresa TECNOCEN.COM, quien prestaba sus servicios a Braintivity en infraestructura de la nube- servidores Amazon, accesibilidad y administración.



González refirió que de hecho su propietario de TECNOCEN.COM, Juan Sergio Loredo, al momento de hacer la operación con Sectur, fungía como director de tecnologías de la información, por lo que a él le fueron otorgados en ese momento los activos de la Secretaria de Turismo, los dominios y propiedades.



Cada una de las partes tiene su versión, el hecho es que González con documentos en mano, facturas y correos, demostró que no se le debía ninguna factura a TECNOCEN, y estos para sentarse a conciliar, pidieron un pago por 700 mil pesos, mismos que se les pagó en dos exhibiciones, y ni así lograron sentarse, ni mitigar las amenzas de suspensión en la página, las cuales cumplieron el viernes 24 de julio.



Explican que esto se dio hace dos meses al darse cuenta que había un sobre costo en las facturas, pues de acuerdo a González de $4877.13 usd que cobraban mensuales incrementaron sus costos a $9,754.00 USD, precios que mantenían un 40% arriba del precio justo a cobrar, de acuerdo al Consejo de Empresarios en Tecnologías, Innovación y Comunicaciones (CETIC). De hecho desde el inicio nunca hubo un contrato claro, y al parecer nunca se pusieron de acuerdo. Después de que Braintivity les mandara un oficio estos exigían su pago y un contrato por 5 años.



Las cosas aún siguen en el tintero. Braintivity, al momento, dice que todo continuará igual, desde su relación con Sectur, hasta sus planes de promoción y el lanzamiento de la página oficial que se dará el 20 de agosto, pues el sábado de inmediato recuperaron los dominios VisitMexico.mx y VisitMexico.com.mx, en donde ya se aprecia la página. Esperan recuperar el dominio .com antes que se de el lanzamiento oficial, pues esto se puede hacer al comprobar quien es el dueño del dominio, que en este caso le pertenece al país y a la Secretaría de Turismo.



Sin embargo, se percibe que esto no solo es cuestión de dinero, pues hay facturas ya pagadas, por servicios aún no realizados con fecha a mayo del 2021, y de acuerdo a González, la contraparte nunca se sentó a negociar un precio justo de sus servicios para poder llegar a un acuerdo. González argumentó, que hay varios intereses de por medio, que al parecer van encaminados a un desprestigio de la página y de las acciones que están emprendiendo en VisitMexico, pues la información se viralizó en solo unas horas a través de mensajes de messenger y WhatsApp, de gente cercana a la Secretaría de Turismo, y al secretario de turismo federal.



Por otro lado, y antes de concluir esta nota, se ventiló una carta abierta a Sectur justo de Loredo, en donde argumenta había una sugerencia de sociedad por parte del Secretario de Turismo al momento de hacer el convenio, entre su empresa y Braintivity, que al parecer nunca se concreto y Achar y González solo lo vieron como un proveedor, tema que se fue postergando hasta llegar a esta lamentable situación. Asimismo, explica que se mantienen adeudos desde el inicio de sus servicios por pagos mensuales de $10,565.00 USD + IVA, además de falta de pagos por Dominios.



Al final, no formalizaron ningún contrato y no llegaron a ninguna sociedad, ni precio que conviniera a ninguna de las dos partes, por lo que si bien este asunto dejo mal parados a los empresarios y a las empresas antes mencionadas, solo hay un responsable y esa es la Secretaría de Turismo de México al frente de Miguel Torruco Marqués, pues no hubo una licitación clara, se asignó no a una empresa en particular, a un grupo de personas o a una persona, que al ver sus intereses truncados se sirvió de los dominios que tenía en su poder para decirle al mundo, lo mal que estamos como país. Por otro lado, es inadmisible que no existiera un respaldo, fue un problema de seguridad interna o exceso de confianza, o amistad que se tradujo en desacuerdos.



El daño no lo hizo a una página, lo hizo a un país que esta luchando por recuperar la confianza a través de la promoción de sus atractivos turísticos, con la intención de reunir a la industria, estados y municipios en una misma plataforma de promoción. Habrá que esperar el recuento de los daños, y la reacción certera que todos esperan de la Secretaría de Turismo, para que de verdad exista un ente de promoción en México. Cabe destacar que la plataforma recibe mensualmente más de 500 mil visitas, lo que al año representa más de seis millones de accesos, que la posicionam como una de las páginas de promoción turística más importantes del mundo.



Señores empresarios, es momento de tomar más fuerza, seguir con la unión del sector, e ir solos por el turismo de México. (Gobernadores y empresarios crean alianza para rescatar el turismo)