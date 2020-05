Atajar intento de reelección, en manos de la Suprema Corte: GPPAN



Esperamos que se apruebe por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla.



Confiamos en que las ministras y los ministros actuarán con total responsabilidad, poniendo un freno al abuso y la perpetuación del poder

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) pidieron a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendar su autonomía e independencia al atajar el intento de abrir la puerta a la reelección en nuestro país.



En conferencia de prensa virtual, la senadora Gina Cruz Blackledge, así como el coordinador Mauricio Kuri González y el senador Gustavo Madero Muñoz reafirmaron la confianza del GPPAN en que la SCJN aprobará por unanimidad el proyecto de sentencia que declara inconstitucional la llamada Ley Bonilla, la cual busca ampliar de 2 a 5 años el periodo del actual gobernador de Baja California.



’Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un encuentro con la historia del país. En sus manos tendrán un asunto trascendental no solo para Baja California sino para todo México. Definir la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla’, afirmaron.



Confiamos en que las y los ministros actuarán con total responsabilidad, poniendo un freno al abuso, a la perpetuación del poder, al actuar con valentía, honor y responsabilidad, sostuvieron.



Esperamos que refrenden ’su absoluta independencia y autonomía. Está en sus manos decir no, tajantemente, a este intento de reelección’, subrayaron.



El coordinador de la bancada, Mauricio Kuri, afirmo: ’Tenemos que decirlo con todas sus letras: Morena quiere darle un tiro de gracia a la democracia mexicana. Un golpe bajo al estado de derecho que no podemos permitir’.



En su turno, la senadora Cruz Blackledge señaló: ’hoy le decimos a la SCJN: confiamos en su ética, confiamos en su honorabilidad y creo que las ministras y ministros deberán atender a su responsabilidad, ya que está en sus manos la democracia y el Estado de derecho en nuestro país’.



’Lo que está hoy definiéndose es qué México tenemos y si hay una división de poderes, y si la Suprema Corte de Justicia para tutelar algo que es precioso, que es el orden constitucional’, indicó en su participación el senador Gustavo Madero Muñoz.