Ataques del gobierno a la prensa, síntoma de asedio a las libertades en México: Aquiles Córdova

Ciudad de México.- Los ataques y descalificaciones a la prensa crítica con el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son síntomas preocupantes del grave deterioro institucional de México, ya que el mandatario federal ha venido cerrando todas las libertades del pueblo mexicano, centralizando las decisiones, incluso las del poder Ejecutivo y Judicial así como del órgano electoral, encargado de la renovación de los cargos públicos, sostuvo el líder nacional del antorchismo, Aquiles Córdova Morán.



Indicó que al pueblo mexicano le restan como únicas alternativas, la protesta pública y ejercer su peso electoral en 2021, por lo que llamó a las fuerzas políticas a una cruzada nacional pacífica para que las elecciones de 2021 no sean una simulación, donde el pueblo se exprese libremente y la representación en el Congreso refleje realmente a los mexicanos.



’El problema es mucho más amplio y eso es lo que yo quisiera que todos viéramos con claridad. La política de acoso, de hostilización a la libertad de expresión es sólo una de las manifestaciones, uno de los síntomas preocupantes de una vida, de una atmósfera política nacional que está segando, cerrando las puertas y suprimiendo todas las libertades básicas del pueblo mexicano’ dijo el líder social en su intervención en video semanal.



Respaldó la defensa del derecho de los medios, del derecho de los periodistas, intelectuales y de todos los mexicanos, a decir su verdad en los tiempos de la 4T, pues reflejan que el Presidente sabe que sus medidas gubernamentales no tienen un auténtico respaldo popular.



Sostuvo que el gobierno de López Obrador cumple dos años de una política de dominio, de control, de sometimiento de los distintos órganos e instituciones y, sobre todo, de los tres poderes de la Unión, de tal manera que todos se someten a las órdenes del ejecutivo, lo que se ha traducido en una atmósfera social que cerca las libertades ciudadanas y encara al pueblo con más ’leyes represivas’.



’Ahora, vemos que el legislativo está entregado, está dedicado a hacer leyes que no reflejan los intereses de la nación, que es la que ellos representan, sino las necesidades políticas del Presidente de la República’ afirmó sobre las diversas reformas que ha aprobado la mayoría de Morena en San Lázaro y en el Senado de la República.



Además, el titular del ejecutivo ha buscado que se apliquen a rajatabla, por lo que también ha ampliado su control al poder judicial, alertó el líder social, teniendo en punta a la Suprema Corte de Justicia, con lo que se ha dejado en la indefensión al pueblo mexicano ante los abusos del gobierno de Morena. En ese sentido, indicó ’ningún ciudadano que se queje de atropello, de injusticia, de calumnia, de acusación infundada por parte del gobierno de López Obrador puede ya tener una esperanza razonable de que va a encontrar justicia en los tribunales, porque jueces, magistrados y ministros están sometidos’ lamentó.



Explicó que la injerencia y el control del presidente es visible en los órganos electorales. Tras la resolución del INE para dar registro a los nuevos partidos políticos, en donde sólo aprobaron uno nuevo, ’aliado del Presidente y, en cambio, se le negó el registro a otros partidos evidentemente con mucha mayor fuerza política, con mucha mayor influencia y con mayor visión de país, es decir, partidos que sí podrían enriquecer las alternativas para el futuro de nuestra patria’ dijo. De esta forma, se sumó a las voces que advierten del riesgo de que las elecciones intermedias de 2021 se conviertan en un verdadero fraude que permita a Morena una ’elección de Estado’ con el activismo del mandatario en favor de su partido.



Condenó los ataques presidenciales contra los grupos organizados y alertó sobre las graves consecuencias de que el pueblo se quede sin armas legales para defenderse, para oponerse y hacer oír su voz frente a las decisiones del Presidente de la República. ’Cuando se cierran todas las puertas, todas las vías de protesta limpia, legal, legítima, cuando se bloquean todos los caminos, todos los canales para que la gente siquiera se desahogue, hable, en una especie de catarsis individual y colectiva, lo único que se está haciendo es crear las condiciones para que la gente llegue a la conclusión de que no queda más recurso que la lucha por medio de la violencia’ señaló Córdova Morán.



Reiteró que Antorcha forma parte de ese grupo de fuerzas organizadas que han sido agraviadas desde el poder público, y aunque han insistido y persistido en manejarse dentro de la ley y en defenderse dentro de la ley, esto es insuficiente, ’Es necesario que el Estado también respete la ley, que deje libre los canales de manifestación y de protesta de la gente y cierran estos canales, el peligro de que en México estalle la violencia es cada vez mayor, más real, y yo diría que cada vez más justificado’ sostuvo.



Para evitar que las elecciones 2021 se conviertan en una farsa, el líder de más de 3 millones de mexicanos llamó a los diversos grupos, desde intelectuales, periodistas, columnistas, editorialistas y demás fuerzas políticas a que salgan del prejuicio de muchos años que tienen en contra del antorchismo, para sumarse en una gran cruzada por la defensa de la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos.



’Antorcha está lista para sumarse a una verdadera cruzada nacional pacífica para que entre todos logremos que las elecciones del año que entra, el pueblo se exprese libremente y la representación nacional, sobre todo en el Congreso de la Unión, refleje realmente la correlación de fuerzas que hay en el seno de la sociedad; también aseguró que debemos unirnos todos los mexicanos tras del mismo objetivo: hacer de México un México libre, vigoroso, progresista, rico y, sobre todo, justo, muy justo, para todos sus hijos’, finalizó.