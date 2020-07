Ataques desesperados hacia Bety Mojica

Durante treinta años militó en el PRD, instituto político en donde destacó como una líder con carácter y comprometida con las causas sociales.

En 2015 fue candidata de la coalición ’Mejoremos Guerrero’ (PRD-PT) a la gubernatura de la entidad y obtuvo 473 mil 695 votos (34.71%).

Es cierto, no ganó la elección, pero Beatriz Mojica Morga demostró que es una mujer competitiva en las urnas. De hecho, tuvo más sufragios en esa elección que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Morena, quien sólo consiguió 37 mil 847 votos (2.77%).

Hoy por hoy y a pesar de no militar en ningún instituto político, ’Bety’ –como le gusta que le llamen– destaca en las encuestas como la mujer más popular y con posibilidades reales de ganar la gubernatura en 2021.

Como dirigente partidista, servidora pública y legisladora federal se caracterizó en dar resultados a los sectores más vulnerables del estado. También le es favorable el que su nombre no esté involucrado en escándalos de corrupción.

A diferencia de varios aspirantes a la gubernatura, conoce muy bien las siete regiones de la entidad.

Es entendible que algunos personajillos hayan emprendido una guerra de lodo en su contra, especialmente de aquellos que ya creían tener amarrada la candidatura a gobernador. Sí, personajillos que manejan un partido como si fuera patrimonio familiar.

Afortunadamente, Bety es una mujer que sabe enfrentar las campañas sucias con inteligencia.

Tal vez sus ’graves’ pecados sean: ser una mujer de izquierda, luchar siempre por sus ideales, tener simpatizantes en todo el estado y ser amiga de importantes luchadores sociales y líderes emblemáticos de la izquierda nacional.

Insisto, si la atacan es porque su nombre está en la mesa donde se decidirá al que represente a una importante alianza de partidos progresistas que buscará ganar la gubernatura de Guerrero.

FÉLIX: DE REGRESO AL CORRAL

A quien le duró poco el gusto de ocupar una curul en el Senado de la República, es al universitario Saúl López Sollano, ya que Félix Salgado Macedonio, mejor conocido como ’El Toro sin tuercas’, se arrepintió de haber solicitado licencia.

A través de Twitter, el Senado de la República posteó la tarde de este miércoles lo siguiente:

’La Mesa Directiva de la #ComisiónPermanente informa de la reincorporación del senador @jc_ramirezmarin y del senador @FelixSalgadoMX a sus funciones legislativas’.

Recordemos que Salgado Macedonio ingresó la solicitud de licencia ’por tiempo indefinido’ desde el 15 de mayo y fue aprobada el 28 de junio.

En sesión extraordinaria del lunes 29 de junio, la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Mónica Fernández Balboa, tomó protesta a Concepción Rueda Gómez, Jorge Alberto Habib Abimerhi y a Saúl López Sollano como nuevos integrantes del Senado, éste último suplente del oriundo de Las Querendas.

Ese mismo día, López Sollano informó de su decisión de integrarse a la fracción parlamentaria del PES.

Salgado Macedonio había solicitado licencia para buscar de tiempo completo la candidatura de Morena a gobernador, cargo que busca desesperadamente desde hace 27 años.

Recordemos que en 1993 y en 1999 fue candidato del PRD y perdió ante los priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, respectivamente; en 2004 intentó ser nuevamente abanderado del PRD, pero se le atravesó Zeferino Torreblanca Galindo, y seis años más tarde se cuadró ante Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Ahora que está en Morena tampoco la tiene segura, ya que no es el único aspirante. De entrada tiene enfrente al delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y a la hermana de éste, Irma Eréndira, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); así como al empresario y ex alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto.

Su reincorporación a la Cámara Alta puede interpretarse como un jalón de orejas o una orden para que se discipline con el verdadero ’tapado’ o ’tapada’ de Palacio Nacional.

Lo malo es que don Saúl seguirá solamente con su salario de asesor del toro reumático y encorralado.

ENTRE OTRAS COSAS… El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta tarde de la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

La captura se llevó a cabo en Miami, Florida.

Ojalá el mandatario priista y amigo del ex presidente Enrique Peña Nieto aclare el desfalco de 6 mil millones de pesos, el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales y el incremento de la deuda pública de 48 mil millones pesos que heredó al gobierno de Chihuahua.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias