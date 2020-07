Ataques mediáticos contra Pablo Amílcar es porque Reforma y Televisa saben quién podría ser el candidato a Gobernador por Morena en Guerrero: Norma Otilia

La diputada local Norma Otilia Hernández afirmó que el ataque sistemático, mediático y desestabilizador de medios nacionales como Televisa y Reforma contra el Representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros demuestran que hay poderes fácticos aliados con las mafias del poder en la entidad que temen perder sus privilegios y jugosas ganancias y enfatizó que tienen miedo porque saben que el representante federal es el candidato natural de Morena y podría ser próximo abanderado a la Gubernatura del estado.



En entrevista, la legisladora de Morena dijo que es evidente que la campaña está orquestada por actores políticos y traidores al movimiento de nación, quienes buscan a toda costa desestabilizar y debilitar la imagen de Pablo Amílcar Sandoval, porque es la única persona que garantiza la transformación en la entidad, por lo que reprobó que exista una persecución en contra del delegado.



’En esta entidad reconocemos que hay un solo hombre y ese se llama Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros que representa una bandera que se llama honestidad, que representa una casta de hombres luchadores sociales que actúan con principios y valores sólidos, al representar todo ello, por ello entendemos, pero no compartimos, la embestida carente de veracidad que le aplican desde los sótanos del poder. No es una casualidad que los poderes fácticos en Guerrero y a nivel nacional que atacan al Presidente de la República y a los hombres y mujeres que lo acompañan en esta lucha para transformar la nación, como es el caso de hoy Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros’, afirmó.



Enfatizó que es evidente que Pablo Amílcar Sandoval goza de la confianza del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por sus resultados frente a la delegación, su honestidad y capacidad.



Afirmó que la alineación de los ataques contra el delegado en Guerrero se realiza de manera falsa, cínica y desesperada, porque Pablo Amílcar ’es un hombre que no se presta a acuerdos a lo oscurito’, lo que complica la perpetuidad de las mafias y es por ello el ataque sistemático y orquestado.



Agregó que Pablo Amílcar cuenta con el respaldo de varios legisladores del pueblo y la militancia, así como ciudadanos en todo el estado, expresando su confianza que será el abanderado y traerá la justicia social al estado.



’Sé que Pablo Amílcar, es un hombre prudente y congruente, no lograrán distraerlo de la encomienda que le otorgó el Presidente, procurar el bienestar de la gente y devolverles la dignidad que por décadas se les ha negado", finalizó.