Atención a la sociedad fortalece la gobernabilidad: Mario Moreno

**’Un gobernante debe saber escuchar, mediar y acordar, pero también incentivar el desarrollo colectivo e individual mediante el diseño de políticas públicas’



Chilpancingo, Gro., 29 enero del 2021.- Mario Moreno Arcos consideró que un gobernante no solo debe saber escuchar y atender el reclamo social, sino también trazar políticas públicas encaminadas a fortalecer la calidad de vida de los guerrerenses.



Durante encuentros por separado con empresarios, sociedad civil y la Barra de abogados de Acapulco, en los que se cumplieron los protocolos sanitarios por la pandemia, reflexionó que el impulso de acciones de desarrollo económico y social es la mejor estrategia para atender la protesta de la población.



Pero también trazando políticas públicas que incentiven la productividad, el emprendedurismo y comercialización, así como los talentos individuales, ya sean académicos, científicos, deportivos o culturales, ’hay que buscarlos y proyectarlos, Guerrero debe seguir aportando al país, como lo hicieron nuestros antepasados en los movimientos de Independencia, entre otros’.



’Es indispensable nunca perder de vista el diseño e impulso de políticas públicas que se reflejen en la vida de las personas y para lograrlo no hay otro camino que la correcta administración de los recursos públicos con responsabilidad y honestidad’.



Por su parte, los asistentes a dichos encuentros manifestaron entre otras, su preocupación por la recesión económica que está causando la pandemia del Covid-19, la cual, advirtieron, se podría agravar en los próximos meses porque el estado regresó al color rojo del Semáforo Epidemiológico Nacional (SEN) a partir del pasado miércoles.



La constante, fue la coincidencia con Moreno Arcos en que es urgente reactivar la economía mediante fuentes de inversión pública y privada, además de darle continuidad a las actividades minera, turística y de producción agrícola.



En ese sentido, durante este intercambio de opiniones y reflexiones obligadas por la situación que permea no solo en el estado, sino en el mundo entero, Moreno Arcos ponderó la importancia de la mediación permanente entre sociedad y gobierno, pero sobre todo ’de temple que haga posibles acuerdos saludables con todos los sectores para mantener y fortalecer la gobernabilidad’ y el ejemplo, dijo, ’lo tenemos en el gobierno que encabeza nuestro amigo Héctor Astudillo’.



’Hay que reconocer que el conflicto siempre estará presente por causas legítimas o no, pero la vocación de diálogo debe ser permanente para lograr acuerdos y soluciones que deje satisfechos a todos los guerrerenses’, opinó.



Mario Moreno consideró que Guerrero está llamado a dejar el estigma de un ’estado bronco’, puesto que tiene potencialidades y riquezas naturales, como la turística, que pueden ayudar a rescatarlo de la crisis en la que hoy se encuentra, finalizó.