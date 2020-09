Atender la recomendación

De atenderse la recomendación presidencial, cuando menos dos o tres docenas de servidores públicos deberán renunciar a sus labores en el gobierno federal a finales del mes de octubre, si su propósito es competir por una posición de elección popular.



Eso daría margen a que el Ejecutivo federal renovara parte de su gabinete y, especialmente, el área de los delegados federales, donde varios de ellos buscan una nominación a gobernador.



Morena es un partido que aparece en las diversas encuestas y sondeos como favorito para ganar una docena de gobierno estatales y dentro de sus prospectos se encuentran algunos de los personajes enviados por la federación como delegados en esas entidades, además de algunos que actúan en sitios preponderantes de la administración pública federal.



Hasta ahora, no se conoce de las intenciones de algunos personajes como Irma Eréndira Sandoval secretaria de la Función Pública; Santiago Nieto, titular de la Unidad e Inteligencia Financiera; Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, si quieren o no ser candidatos a los gobiernos de Guerrero, Querétaro y Nuevo León, respectivamente, mientras que Esteban Moctezuma rechaza la posibilidad de ir por San Luis Potosí y Alfonso Durazo se ve firme como abanderado de Morena en Sonora.



Sin embargo, dentro del grupo de delegados federales en los estados, hay un grupo grande que sí buscan la nominación de su partido. Incluso de habla de que fueron enviados con la tarea de delegados para posicionarlos en la ruta hacia el gobierno estatal.



En esas tareas se encuentran Pablo Sandoval, hermano de Irma Eréndira, y quien actúa como delegado en Guerrero y quien disputa con Félix Salgado Macedonio convertirse en el abanderado de Morena en esa entidad.



Víctor Manuel Castro, senador con licencia y delegado en Baja California Sur, disputa con Rubén Muñoz la candidatura de Morena, en uno de los estados en los que se pronostica el triunfo de Morena.



Jesús Alejandro Ruiz Uribe es uno de los varios prospectos que tiene el partido gobernante en Baja California. Mario Escobedo, secretario estatal de Desarrollo Económico y Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, se encuentran entre los aspirantes.



Índira Vizcaíno es el más sólido aspirante al gobierno de Colima y funge como delegada federal.



Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad de Querétaro y senador con licencia es quien le disputa a Santiago Nieto la posibilidad de la candidatura de Morena al gobierno estatal. Actualmente es el delegado federal en ese estado.



Lorena Cuéllar Cisneros, delegada en Tlaxcala y candidata perdedora a gobernadora en el pasado, aparece como la más fuerte contendiente de Morena a ese cargo.



Claro que además de ellos existen una serie de diputados, senadores, alcaldes y hasta diputados locales que buscan la nominación y que no tendrían que solicitar licencia, ya que no forman parte de la administración pública federal y no tienen la recomendación de ausentarse de sus actuales responsabilidades.



La realidad es que la batería de candidatos con que cuenta Morena le augura la victoria en cuando menos 10 de los gobiernos estatales en disputa, dejando dudas sobre el resultado en Nuevo León, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, habrá que esperar al seis de junio para saber la realidad de los pronósticos que por ahora avalan al partido en el poder.



*****



Buenos augurios para un PRI en plena etapa de reconstrucción traen el arribo de Jorge Meade Ocaranza como delegado del tricolor en Veracruz, una entidad en la que Morena y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez acarrean mucho desgaste.



Los priistas buscan recuperar parte de los espacios perdidos en lo que se encontraba una de sus más sólidas fortalezas de votos.



Meade Ocaranza viene de ser delegado priista en Querétaro, otra entidad difícil para el tricolor, perdida en 2015 y lejana de ser reconquistada.



