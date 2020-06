Atentado en CDMX pudo deberse a las 2 mil cuentas que la UIF les congeló

La policía de la Ciudad de México detuvo a José Armando ’N’, alias ’Vaca’, jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien habría diseñado el atentado del pasado viernes contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch; el incidente pudo ser en consecuencia del bloqueo de las cuentas a la CJNG.



El pasado 1 y 2 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), bloqueó 1,939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



El portavoz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Ulises Lara, reveló este sábado nuevos detalles de la investigación sobre el ataque ocurrido el viernes contra el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, ocurrido en el Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec.



El vocero de la FGJ señaló que las cámaras en la zona captaron el momento del atentado, cuando "varias personas armadas a bordo de un vehículo color blanco rotulado de empresa cerró el paso al convoy" de García Harfuch.



Los agresores utilizaron armas largas como un fusil Barret de calibre .50 al igual que granadas de fragmentación.



Lara mostró imágenes de varios de los supuestos agresores huyendo del lugar de los hechos, y despojándose de parte de su ropa con la finalidad, según el portavoz, de no ser identificados.



García Harfuch resultó herido de tres balazos y tras ser operado se recupera de manera satisfactoria.



No obstante, murieron tres personas quienes dos eran de los escoltas del jefe de la policía capitalina y una mujer que circulaba en la zona.



Al menos 19 personas fueron detenidas y García Harfuch tuiteó desde el propio hospital para señalar al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lo sucedido.



El secretario de Seguridad del país, Alfonso Durazo mencionó el viernes que la autoría del CJNG es una de las hipótesis que se investiga y que de momento no pueden descartar.



En las primeras horas tras lo sucedido, las autoridades detuvieron a 12 personas, la mayoría de México y una de nacionalidad colombiana.



Después del ataque se observó a un vehículo Volkswagen con dirección al municipio de Atlacomulco, que fue perseguido por las autoridades hasta darles alcance en una carretera del Estado de México, señaló Lara. En él fueron arrestadas otras dos personas.



Otras diligencias en las horas posteriores permitieron llevar a cabo otras cinco detenciones.



Además de los arrestos, el portavoz de la Fiscalía informó que las autoridades han decomisado 13 vehículos y 5 fusiles Barret, un lanzagranadas, 40 armas de diverso calibre, 7 granadas, 51 bombas molotov, 39 chalecos, 96 cargadores y 2.805 cartuchos de diversos calibres, además de 414 casquillos de bala.



Tras haber interrogado a los detenidos, la Fiscalía también dio detalles de la posible planificación del atentado "Se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con tres semanas de anterioridad al evento y que recibirían una cantidad de dinero a cambio". "Fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una, y fueron concentrados en la Ciudad de México, por lo que el número de involucrados podría ser de 28 personas", explicó el vocero.



Este sábado, el portavoz añadió que "la noche del 25 de junio, aproximadamente a las 22 horas, trasladaron a los posibles agresores a diferentes lugares con la finalidad de recoger el armamento" para el ataque.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo ocurrido este sábado.



"No nos vamos a dejar intimidar, y es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie", manifestó desde el Palacio Nacional.



López Obrador también señaló que se había advertido con anterioridad al secretario de Seguridad sobre un posible ataque en su contra, por eso le dieron un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, recogió el periódico.



Durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal de la ahora Fiscalía General de la República, García Harfush capturó a narcotraficantes de primer nivel como Dámaso López, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.



Anteriormente, logró la detención de uno de los operadores económicos más importantes del CJNG. Con información de BBC NEWS