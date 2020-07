Atentado histórico en la CDMX

El crimen organizado pegó en el corazón de México. El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó en la historia de la Ciudad de México un precedente, de cómo los grupos delictivos pueden actuar de la forma más violenta y cruel, sin que ninguna autoridad se los impida.Si los capitalinos ya estaban hartos de las constantes ejecuciones entre grupo rivales, por la venta y distribución de drogas, como la Unión Tepito y la Anti Unión o el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, el pasado viernes, quedaron sorprendidos y atónitos de cómo, según dijo el propio Omar García Harfuch, el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió las calles de la ciudad para tratar de asesinarlo.A estos sicarios, conformados en tres células según la información oficial, no les importó bloquear el paso del convoy del secretario de Seguridad Ciudadana, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde vive la clase política del país, así como embajadores y sus familias.



La forma en que se orquestó el ataque indica que el CJNG buscaba sobre todo un acto de propaganda, generar miedo desplegando un importante número de atacantes y usando poderoso armamento para mostrar su poderío. Sin duda hay que resaltar que los matones no lograron su cometido y habrá que enviar la total solidaridad al secretario Omar García Harfuch para su pronta recuperación, pero lo que si se debe cuestionar, es por qué si los videos del C-5 daban cuenta del movimiento de los criminales, no se les detuvo antes de que actuaran.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en sus primeras declaraciones, resaltó la rápida acción de los policías para detener a los sicarios, pero lo mejor hubiera sido neutralizarnos, para no dejarlos sembrar el terror entre la población que amaneció con tremenda noticia.



El secretario Omar García Harfuch cuenta con un equipo de seguridad conformado por alrededor de 20 hombres entrenados y acostumbrados a hacerle frente a criminales, lo cual le permitió salvar su vida y tener leves lesiones durante este ataque.



Hay tres muertos, dos de sus escoltas y una mujer que no tenía nada que ver con estos hechos y que pasaba por ahí para ir a trabajar. En medio de esto surge la preocupación de qué habría pasado si el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana se hubiera dado en una época sin las medidas de contingencia por la pandemia del coronavirus, con mucho más tráfico en la zona donde ocurrió el ataque.O lo que podría suceder si se intenta ejecutar a otro funcionario de esta forma cuando se regrese a la nueva normalidad dejando víctimas colaterales.Este tipo de casos, se veían lejanos y ajenos a la Ciudad de México, la urbe más vigilada del país, pero ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, logró modificar esta percepción y mostró que son capaces de desatar escenas de extrema violencia como ya lo hace en otros estados.



El gobierno de Claudia Sheinbaum, lejos de destacar que logró la detención de 19 presuntos responsables del atentado contra el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, debería estar preocupado por idear un plan de inteligencia para evitar que estos criminales quieran hacer lo mismo contra la población, que no cuenta con un equipo de escoltas para hacerle frente.



El Secretario tiene a su lado un arma que sabe usar en caso de que atenten de nuevo en la habitación de un hospital donde se recupera, pero los ciudadanos comunes no sabemos cómo defendernos del crimen organizado.



El atentado de la semana pasada, dejó una herida difícil de sanar en la población que vive en la Ciudad de México, donde el crimen organizado se apodera poco a poco de sus calles.



En Cortito: La rapidez con la que se desarrollaron los hechos del viernes pasado llevó en tan sólo unas horas a la detención de 19 personas, la ubicación de domicilios, vehículos y armas usadas en el atentado contra García Harfuch. Aunque de inmediato se identificó a un presunto autor intelectual y así se filtró a los medios, ante el Juez, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad no acreditó que el supuesto jefe de la operación, apodado ’El Vaca’, hubiera diseñado el plan para matar al jefe de la policía. Sólo le imputaron delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego, delitos por los que su estancia en prisión, será breve. Habrá que ver cómo se desarrolla el proceso contra todos los implicados pues no fueron detenidos en flagrancia y las imágenes de las cámaras, hasta donde se sabe, no tienen el seguimiento puntual de cada uno de los atacantes.