¿Atentado o mensaje?

Con un arsenal de película -lanzagranadas, 34 armas largas, 8 armas cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles Barret calibre 50; 39 chalecos, 51 bombas molotov, 96 cargadores y 2 mil 805 cartuchos- cuando menos medio centenar de sicarios vieron frustrado su intento de ejecutar a Omar García Harfuch, nieto del General Marcelino García Barragán e hijo de don Javier García Paniagua y la actriz María Sorté.

’Se encuentra bien’ dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, al visitar al secretario de Seguridad Ciudadana en Médica Sur donde es atendido de los tres heridas causadas por esquirlas del impresionante utilizado durante el fallido atentado –así calificado por la científica morenista-, y en el cual curiosamente la seguridad en la zona residencial de Las Lomas, falló.

Ni cámaras de seguridad ni rondines policiacos en la más exclusiva zona de la ciudad de México en donde se movilizó, como en los mejores tiempos de la vieja normalidad, una pesada camioneta de 3 toneladas perfectamente artillada. ¿Nadie se enteró de dónde fue equipada ni cómo transitó en pleno semáforo rojo en la CDMX? Hasta arribar a Polanco?.

Saliendo de la lluvia de proyectiles de los temibles Barret y a punto de entrar al quirófano de Médica Sur, García Harfuch identificó a sus agresores como integrantes del CJNG, cuando en Morelia los jefes del Estado mexicano desconocían los pormenores de tan lamentable hecho. De lo anterior se deduce que se trató de un mensaje, una guerra de cárteles, un fallido atentado, o un reto al Estado mexicano.

TURBULENCIAS

Urge frenar expansión de delincuencia: PAN

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje en el sentido de que no declarará la guerra a nadie, pues no caerá en esa balandronada luego del ataque al secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, el PAN señaló urgió al Gobierno Federal encabece una estrategia para frenar con decisión y firmeza la expansión de la delincuencia organizada en todo el país. El dirigente Marko Cortés Mendoza, exigió que ’el combate se realice sin excepciones, de manera coordinada entre la Guardia Nacional y las policías civiles en los estados y municipios, con la participación estratégica de las Fuerzas Armadas e indicó que ha sido fallida la estrategia de ’abrazos, no balazos’; también señaló al CJNG de ser el autor del atentado al joven funcionario policiaco…Con estados rojo y naranja, el país se dispone a entrar en la nueva normalidad, aunque se da la impresión de que cada gobernador asumirá los riesgos que ello implica, aunque hay algunos responsables que, ante la expansión de la epidemia, prefieren exhortar a la población a no abandonar el confinamiento…El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, recibe condolencias por la sentida muerte de su hijo Juan Carlos Romero Sieckman a las que nos unimos…El Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal expresó su reconocimiento y felicitación a directivos, docentes y alumnos de Escuelas Normales en la entidad, que con los medios digitales a su alcance, continúan las tareas académicas para avanzar en estrategias y técnicas de desempeño, logrando el alcance de contenidos de manera significativa. A unos días de que concluya el ciclo escolar 2019-2020 en la modalidad escolarizada, -programado para finalizar el tres de julio próximo-, el funcionario destacó el empeño de la comunidad normalista para fortalecer la educación y forjar a quienes tendrán en sus manos la formación de nuevas generaciones de niñas y niños.

