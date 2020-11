¡Atentos, FGR! Aquí las pruebas de Osorio Chong con la Estafa Maestra

Desde agosto del 2019, este medio evidenció mediante la investigación titulada ’Salpica la Estafa Maestra a la UTTT y a Osorio Chong’ pruebas documentales que ligan al hoy senador plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong con la simulación de contratos causando un daño patrimonial por 19 millones de pesos, caso que podría engrosar el expediente con el que actualmente se cuenta sobre las declaraciones de la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa González, quien señala al hidalguense como beneficiario del esquema.

Dicho producto (el diseño del plan de Maestría Profesional en Gestión del Desarrollo Rural Sustentable) es copia de otros planes de maestría que ya existen (y en algunas instituciones ligadas también a La Estafa Maestra): Maestría en la Universidad del Estado de Morelos,

Maestría en la UAM, El Colegio de la Frontera Sur, Universidad de Chapingo, etc.



La persona que firmó el convenio por parte de la UTTT fue Leodán Portes Vargas (QEPD), en ese entonces su rector; el exfuncionario, que posteriormente fuera rector de la UTVAM, es primo hermano de Laura Vargas, esposa de Miguel Ángel Osorio Chong y directora del DIF Nacional en ese entonces.



Pero no es la única relación que existe con el hoy senador plurinomial del PRI en esta Estafa Maestra cometida en la UTTT. Porque resulta que tanto en Sagarpa como INCA Rural, las entidades que contrataron a la UTTT en el contrato señalado, se puede apreciar la mano de Luis Jaime Osorio Chong, hermano de Miguel Ángel.



Luis Jaime Osorio entra al esquema de desvíos



Luis Jaime Osorio Chong, veterinario de profesión, sin figurar en la estructura orgánica de las mismas, tiene influencia en las instituciones agropecuarias gracias a que preside la Unidad Nacional Veterinaria y es vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario.



INCA Rural, pese a que tiene una participación estatal mayoritaria sectorizada hacia la Sagarpa, no se considera una empresa estatal, pues es una Asociación Civil, que difunde sólo algunas acciones por los canales oficiales de Sagarpa.



Su entonces titular, Ligia Noemí Osorno Magaña, se presenta como contadora -carece de cédula profesional- y fue Subdirectora de Administración y Finanzas de la UDEM en el EdoMex: ella era la responsable de tramitar los procedimientos de Invitación Restringida y Adjudicación Directa .



Luis Jaime Osorio Chong demostró su cercanía política con Ligia Osorno al grado que sin pertenecer a la estructura de Sagarpa, no son pocos los eventos en los que figuró al lado de sus titulares e incluso se le reconoció, pese a sólo encabezar una A.C., como lo fueron el 43 aniversario de INCA Rural , el día del Médico Veterinario Zootecnista, la Evaluación Nacional CEIP, entre otros.



La AC de Luis Jaime Osorio no es la única ni tampoco de las más representativas del sector, por lo que su presencia en eventos obedece a una cercanía política con las instituciones gubernamentales, sobre todo de sus titulares.



Incluso, siendo Luis Jaime Osorio el líder moral de Unión para el Desempeño de México (Upadem), recibió apoyos de INCA Rural para poder “bajar” recursos hacia ciertas comunidades; ese mismo modelo de fungir como intermediarios es el que Ligia Osorno ha venido impulsando mediante el programa de Extensionismo Rural, a través del cual sean ACs las que tramiten programas en lugar en los beneficiarios.



