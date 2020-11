Aterroriza la UIF al PRIAN: lleva más de 7 mil mdp congelados

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó hoy las reformas para dotar de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, misma que lleva más de 7 mil millones congelados el presente ejercicio, lo que podría poner a temblar a varios de los políticos del PRIAN.



"Yo respaldo a Santiago Nieto, le tengo confianza, se ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca, y es un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se están combatiendo a la delincuencia y a la corrupción", dijo el mandatario.



Se puede tener más eficacia para darle seguimiento al manejo del dinero, porque no se puede ocultar porque hasta en los juicios famosos de altos jerarcas se está descubriendo dónde guardaban el dinero, dónde estaba depositado, porque hay evidencia financiera. Todo lo que se haga en materia financiera ayudará mucho, dijo el presidente.



Mencionó que en 2018 se congelaron cuentas por un monto de 69 millones de pesos, que subió a 4 mil 760 millones de pesos en 2019 y 7 mil 935 millones a octubre de este año.



El congelamiento de cuentas es un indicador de que se está haciendo la labor y si se requiere de un mejor marco legal ’no lo veo mal’.



Sin embargo, reconoció que hay cuentas que permanecen congeladas porque hay juicios, pues hay personas y empresas que están siendo juzgadas hay quienes se les libera sus cuentas.



’No es congelar por congelar’ por lo que descartó que con la reforma se pudiera caer en abusos, pero ’el que se acostumbro a malas prácticas no les gusta ningún cambio, ninguna reforma pero hemos hecho muchos cambios para detener la inercia no permitir, ni tolerar la corrupción, por ejemplo que ya no haya condonaciones de impuestos, el outsourcing ligadas a estas’.



Por otro lado, tras rechazar que tenga información sobre una investigación de la Fiscalía General de la República en torno a irregularidades en pasadas administraciones en el gobierno de Chihuahua, el presidente sostuvo que ya no es el tiempo de que desde la Presidencia se fabricaban delitos pero tampoco se tolera la corrupción. Por eso, insistió en que el Senado apruebe la reforma para retirarle el fuero al presidente.



En este marco, también demandó que en las prácticas para las investigaciones sobre casos de corrupción, a partir de la colaboración de posibles involucrados se parta de la base de que se repare el daño, ’que devuelvan lo robado es o que más debe de importar que para alcanzar la libertad bajo el derecho de fianza se considere primero si ya devolvieron lo que se robaron y eso ayude al acusado, no es de que se les probó pero, salió en libertad esta sujeto a proceso pero se le dejó todo el dinero.Alonso Urrutia y Angélica Enciso | LA JORNADA HIDALGO