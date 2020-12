Atiende Capama gestiones de Abelina López a favor de las colonias populares de Acapulco

El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), José Ramón Aysa Neme, atendió a representantes vecinales de 30 colonias populares, por gestión de la diputada federal Abelina López Rodríguez.



En el auditorio del Ayuntamiento del Centro, funcionarios de las áreas Operativa, Técnica, Comercial y de Gestión Ciudadana de la Capama dieron seguimiento a gestiones de usuarios de las colonias Miramar, Brisas del Mar, PRI Coloso, Altos del Coloso, Coloso, Punta Gorda, Cantiles, Pedregoso, San Isidro, Alta Loma La Esperanza y Villa Guerrero, por mencionar algunas.



La diputada federal Abelina López Rodríguez reconoció la atención sensible que el director de la Capama brindó a los representantes vecinales, trato humano que ha marcado un cambio positivo en el órgano rector del agua.



’Es algo agradable, una actitud propositiva, una actitud noble de un funcionario, de un hombre que escucha, de un hombre que es sensible a las demandas; gusta su estilo, la verdad que me parece que a su llegada a Capama, el organismo puede dar un buen respiro, resaltó.



En el encuentro ciudadano Aysa Neme dio respuesta a las necesidades que los usuarios expusieron de viva voz, instruyendo programar atenciones operativas para la reparación de fugas y servicios de pipa; además de solicitar al área Técnica dar seguimiento a cuestiones de mediano o largo plazo que requieren el desarrollo de proyectos con montos de inversión.