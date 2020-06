Atiende Delegación del Bienestar a organizaciones campesinas que se manifestaban por fertilizantes

Funcionarios de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Guerrero, atendieron a los manifestantes procedentes de diferentes organizaciones campesinas, las cuales, se congregaron al exterior de las instalaciones de la dependencia para solicitar que no se excluya a sus integrantes del padrón del programa de Fertilizantes 2020.



Las organizaciones que se manifestaron fueron la Central Campesina Independiente (CCI), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Antorcha Campesina y la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARZES), las cuales fueron atendidas por funcionarios de la delegación encabezados por el enlace del programa de Fertilizantes, Víctor Moreno del Castillo.



Los inconformes dijeron que tenían compañeros que estaban excluidos de las listas de beneficiarios, por lo que demandaron su inclusión en el padrón.



A este respecto, los funcionarios informaron que en este momento el listado de los productores que podrán acceder al programa de Fertilizantes 2020, aún se encuentra en su proceso de dictaminación, por lo que no se podía determinar que han sido excluidos del programa.



Se les reiteró que todo campesino que no se hubiera encontrado en el padrón prevalidado de 219 mil productores, tuvo hasta el 23 de mayo para acercarse a los 619 Centros Integradores de Desarrollo en el estado, para presentar su solicitud a fin de poder ser incorporados al programa.



Cabe señalar que los manifestantes fueron invitados a pasar a la delegación para escuchar y responder a sus demandas, pero ante su negativa, los funcionarios los atendieron en el exterior de la dependencia.