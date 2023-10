TOLUCA, Estado de México. ’Delfina, Delfina, Gobernadora, Gobernadora’ fue la voz de júbilo de más de mil mexiquenses que entraron al Palacio de Gobierno en lo que fue el primer día de las Audiencias Ciudadanas, encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las Secretarias y los Secretarios estatales.



A través de sus redes sociales, la Mandataria publicó ’Concluimos la primera #AudienciaCiudadana de este Gobierno, después de 12 horas, donde atendimos a 1,000 ciudadanos. Gracias a todos los mexiquenses que acudieron a este ejercicio histórico donde abrimos las puertas del Palacio de Gobierno, su casa, para escucharlos y atenderlos’.



En este mismo mensaje, la Maestra Delfina Gómez se comprometió a que ’nunca más habrá un gobierno de puertas cerradas y oídos sordos, tenemos #ElPoderDeServir a la gente y así lo estaremos haciendo. Agradezco también a los integrantes del gabinete y a quienes hicieron posible esta audiencia ciudadana’.



Asimismo, en entrevista Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que fueron 12 horas de atención personal por parte de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, convirtiendo este día en un hecho histórico, ’hoy la Gobernadora Delfina está haciendo efectivo que el poder debe servir a los ciudadanos", expresó.



El Secretario General de Gobierno anunció que esta nueva forma de gobernar será permanente, ’la Gobernadora tendrá una administración estatal de puertas abiertas y con presencia en los 125 municipios mexiquenses’.



En esta primera Audiencia Ciudadana, se dieron cita mexiquenses de toda la entidad, en su mayoría de Toluca, Ecatepec, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y Villa Victoria.



De acuerdo con el balance final, los temas más recurrentes en esta Audiencia Ciudadana fueron educación, obra pública, seguridad y agua. Específicamente se solicitaron cambios de adscripción para docentes, compra de mobiliario y equipo para escuelas, generación de fuentes de empleo, asesoría jurídica y política, y mayor presencia de elementos de seguridad.



Muestra del éxito de nueva forma de gobernar con el puedo y para el pueblo, fueron Erik Castillo Peña, Alejandra Ramos Campos y María Martha Arias Tenorio, quienes, arropados por la Mandataria estatal, entregaron diferentes peticiones y solicitudes a los integrantes del Gabinete.



Erik Castillo Peña asistió para solicitar ayuda en temas laborales, legales y de denuncia social, señaló que es muy importante asistir a estas actividades, pues permiten llegar con quien realmente les brinda una solución.



"Hoy las puertas de Palacio se abren sin necesidad de mostrar una credencial, hoy las Puertas de Palacio están abiertas en todas las áreas, incluso los directores son quienes te atienden, es la Gobernadora quien te recibe, la Gobernadora es quien te da el seguimiento, quien te escucha", refirió.



Tras ser atendido, destacó que ahora sabe que cuenta con un gobierno que hace historia y cambia lo que se venía haciendo, porque ahora es un Gobierno que escucha y atiende a la gente.



Por su parte, Alejandra Ramos Campos dijo sentirse orgullosa de formar parte de este hecho histórico, además de contenta pues por fin será atendida su petición. Partió con la certeza de que las autoridades visitarán su casa y darán seguimiento a sus demandas.



"Hubo muy buena organización, de hecho, la Gobernadora fue la primera que nos dio el recibimiento y es algo que no lo habíamos tenido antes, y ya de ahí me pasaban a dónde me tocaba, los secretarios, las secretarias todos muy amables", señaló.



Otro testigo de esta jornada ciudadana es María Martha Arias Tenorio, ella presentó la propuesta de crear un parque temático enfocado en desarrollar las habilidades artísticas, científicas, tecnológicas y deportivas en menores de tres a 12 años, propuesta que fue entregada a la Secretaría de Cultura y Turismo, donde se analizará y dará seguimiento.



’Estoy muy contenta con este gobierno que es un gobierno congruente, donde yo me sentí muy atendida, muy cálida con la recepción de la Gobernadora, me gustó mucho y me voy muy contenta, muy satisfecha’, concluyó.



La Audiencia Ciudadana concluyó exitosamente a las 23:20 horas, entre aplausos y sonrisas las y los asistentes agradecieron este ejercicio democrático donde fueron escuchados y atendidos.









TOLUCA, Estado de México.- Tras 11 horas de jornada en la primera Audiencia Ciudadana, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, atendió a más de mil mexiquense que se dieron cita en el Palacio del Gobierno, ahora la casa de todos.



Acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, e integrantes de su Gabinete legal, la Maestra Delfina Gómez escuchó las peticiones y solicitudes que fueron canalizadas a las Secretarías o instancias correspondientes.



Las personas ahí reunidas se mostraron muy contentas de ser atendidas por la Maestra Delfina Gómez, llegaron de diferentes sectores, incluso algunos integrantes de los 125 ayuntamientos del Estado de México acudieron para entregar peticiones y proponer proyectos a la Gobernadora.



Cabe señalar que a estas acciones se sumó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem).