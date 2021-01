Atiende Hospital Materno ’Mónica Pretelini Sáenz’ 4 mil 500 nacimientos en 2020

•Contabilizan 169 mujeres positivas de las cuales, solo el 41 por ciento dieron a luz a un bebé con infección al nuevo coronavirus.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud del Estado de México, que encabeza el Doctor, Gabriel O´Shea Cuevas, informó que durante 2020 el Hospital Materno Perinatal ’Mónica Pretelini Sáenz’ atendió 4 mil 500 nacimientos, de los cuales, 69 bebés resultaron positivos a COVID-19, recién nacidos que recibieron servicios médicos especializados y lograron superar dicha enfermedad.



Al inicio de la pandemia, por instrucciones del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, se reconvirtieron diversos hospitales para atender de manera oportuna a pacientes contagiados de COVID-19, entre ellos, el Materno Perinatal ’Mónica Pretelini Sáenz’, en donde especialistas han detectado 357 casos sospechosos de estar contagiados del virus SARS-CoV-2, de los cuales, tras realizarles una prueba de laboratorio, se confirmó que 169 mujeres fueron positivas y sólo el 41 por ciento de ellas dieron a luz a un bebé con infección al nuevo coronavirus.



Explicaron que la sintomatología de los recién nacidos con COVID-19 es diferente a la que presentan personas adultas, los pequeños no muestran dificultades para respirar, no tienen tos, secreciones nasales o fiebre, por lo que logran superar satisfactoriamente la infección respiratoria.



Refirieron que cuando los síntomas de COVID se agravan y la madre presenta dificultad para respirar es necesario interrumpir el embarazo ya que esto mejora el estado clínico de la paciente, sin embargo, esta acción genera a un bebé prematuro, es decir que nace antes de las 37 semanas de gestación, lo que trae complicaciones relacionadas a esta situación.



Informaron que de los 69 bebés que han resultado positivos al nuevo coronavirus en este hospital sólo uno ha fallecido y se debió a complicaciones relacionadas a su estado prematuro ya que nació con menos de 28 semanas de gestación y no por afecciones propias del COVID-19.



De acuerdo con autoridades, en 2020 el hospital registró una reducción en la atención de partos de alrededor de 45 por ciento menos de los que en promedio atiende anualmente, esto debido a que al ser un hospital de atención a COVID-19 mujeres prefirieron acudir a otros sitios como nosocomios municipales o privados.