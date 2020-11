Atiende por séptima ocasión comisión de la UAGro a jóvenes de ’Luchando por mi Educación’; los exhortan a no afectar intereses de terceros

Una Comisión de la Universidad Autónoma de Guerrero atendió por séptima ocasión a los jóvenes del movimiento "Luchando por mi Educación", dialogó con los jóvenes para persuadirlos que no afecten intereses de terceros en sus manifestaciones y que la Máxima Casa de Estudios está dispuesta a establecer una mesa de diálogo para lograr acuerdos que permitan levantar el plantón que hasta ahora mantienen y obstruyen las vías públicas.



En las seis anteriores ocasiones que se han atendido e invitado al diálogo, ha sido por instrucciones del rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, luego a petición del Gobierno del Estado, y en esta ocasión, del Gobierno Municipal de Acapulco, obteniendo en todas, respuestas negativas.



En la reunión de hoy, estuvieron presentes por la UAGro, el Director General de Atención a Estudiantes y Gestión Escolar, M. C. Confesor Díaz Terrones; el Coordinador General de la Zona Sur, M. C. Efrén Arellano Cisneros, y el Director de Administración Escolar, Dr. Jaime Kahan Hernández, y por parte del Gobierno Municipal de Acapulco, estuvo presente el Director de Gobernación, Lic. Carlos Andrés Mendoza Nuñez.