Atiende #unidad médica de atención a niños con quemaduras del ISEM a #más de 4 mil pacientes a 15 años de su creación

Toluca, Méx._Desde su puesta en marcha, la Unidad Médica de Atención a Niños con Quemaduras del Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que dirige el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, ha brindado atención a más de 4 mil 300 pacientes con este tipo de lesiones y a 15 años de su inauguración se ha convertido en un referente de vanguardia en la entidad para el tratamiento y cuidado de quemaduras.



Los antecedentes de esta unidad datan del año 2002 cuando autoridades del ISEM signaron un convenio de colaboración con la Fundación Michou y Mau y el nosocomio estadounidense Shriners de Galveston, ubicado en el estado de Texas para crear la primera clínica de valoración en el Hospital ’Dr. Nicolás San Juan’, en la que inicialmente se atendieron a 488 pacientes, sin embargo, fue hasta el 19 de agosto de 2005 cuando abrió oficialmente sus puertas como Unidad para Niños Quemados.



Al inicio de sus operaciones la unidad no establecía restricciones de edad para la atención e ingreso de pacientes, fue hasta el año 2008 cuando la unidad se especializó únicamente en menores de 18 años de edad a quienes ofrece atención y tratamientos de vanguardia utilizando técnicas que han permitido resolver problemas severos y complejos que han llevado a esta unidad a ser un referente en la entidad.



Actualmente, bajo el liderazgo del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, la unidad cuenta con insumos como Epidermis cultivada, Xenoinjertos, apósitos avanzados de plano nanocristalina, entre otros que ofrecen importantes beneficios como reducir significativamente el tiempo de cicatrización y acelerar el proceso de regeneración de la piel, a su vez esto permite disminuir el tiempo de hospitalización y dirigir al paciente a una exitosa recuperación.



Dicha unidad está integrada por seis camas, dos de terapia intensiva, dos de terapia intermedia y dos de hospitalización; un quirófano, una balneoterapia, con cuatro cirujanos plásticos, cinco anestesiólogos, seis pediatras, dos nutriólogos, así como un rehabilitador, área de psicología y otros especialistas que han atendido no solo a menores mexiquenses sino apoyado a pacientes provenientes de otros estados como, Puebla, Veracruz, Guerrero y Michoacán entre otros.



En el contexto de la pandemia por COVID-19 la unidad no ha suspendido sus servicios, sin embargo, de acuerdo con el Doctor Pablo Rodríguez Ferreyra, director de esta área los ingresos han disminuido hasta en 50 por ciento, aunque actualmente no se tiene claro el por qué de esta incidencia, los estudios preliminares sugieren que derivado del confinamiento los menores de edad han estado acompañados de sus padres o tutores lo que se traduce en un menor índice de accidentes, sumado a la restricción de eventos sociales en los que históricamente se presentaban incidentes relacionados a quemaduras.