Atiende bomberos de Tezoyuca accidente de tráiler que se impactó contra un árbol en la Texcoco-Lechería

Tezoyuca, Estado de México, 23 de septiembre de 2025. – La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tezoyuca, atendió oportunamente un accidente vehicular ocurrido la tarde de este martes sobre la carretera Lechería–Texcoco, a la altura del kilómetro 33+500, donde un tráiler salió de su carril e impactó contra un árbol.



Tras el reporte recibido a las 14:21 horas, personal de emergencia arribó al sitio tres minutos después para valorar a los ocupantes de la unidad Edgar N de 23 años y Galiela N de 24 años, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de gravedad.



Ambos decidieron continuar su atención médica por sus propios medios.



En coordinación con la Guardia Nacional y personal de PC y Bomberos, se realizaron labores de control de riesgos y limpieza en la zona debido al derrame de combustible, restableciendo la seguridad vial para los automovilistas que circulaban por el tramo carretero.



Las acciones concluyeron a las 16:13 horas, momento en que las unidades regresaron a base.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca, a través de Protección Civil y Bomberos, reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, atendiendo con prontitud cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.