Atiende comité de emergencias de Chimalhuacán zonas afectadas por lluvia

El gobierno de Chimalhuacán, a través del Comité de Emergencias Municipal, trabaja en distintos puntos que resultaron afectados por la lluvia muy intensa de esta tarde-noche, la cual persistirá derivada de varios fenómenos naturales como el frente frío número 4, una circulación ciclónica, el monzón mexicano y el huracán Narda, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), entre otras dependencias, realizan labores en puntos que presentaron anegaciones.



Cabe señalar que personal del ODAPAS y Protección Civil atienden una fisura formada en la avenida Benito Juárez, en San Lorenzo para prevenir riesgos a la población; la zona ya se encuentra acordonada.



Las cuadrillas de alcantarillado trabajan en diferentes vialidades, apoyadas con equipos Vactor y malacates, para facilitar el desalojo del agua acumulada. Conforme los niveles disminuyan, se procederá a liberar las calles con exceso de agua en las distintas zonas del municipio.



Se recomienda a la población no circular en zonas inundadas, ni a pie ni en vehículos; no resguardarse cerca de postes o árboles y resguardar a mascotas de las lluvias; así como no salir a la calle a menos que sea muy necesario.



El Servicio Meteorológico Nacional alertó que entre los municipios del Estado de México afectados por los fenómenos naturales arriba citados se encuentra Chimalhuacán. Existe la posibilidad de descargas eléctricas y granizo, además de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, por lo que se recomienda a la población mantener sus precauciones.



Una manera de prevenir las inundaciones es no tirar basura en la calle y barrer el frente de nuestras casas.



🚨Números de Emergencia🚨:



Bomberos: 55 9208 6318



Ambulancias y Emergencias: 55 9296 7447



Policía Municipal: 55 9315 2454