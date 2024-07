Atiende equipo de contingencias encharcamientos en Texcoco

Los integrantes del equipo de Contingencias Texcoco se mantienen atentos, laborando en el abatimiento de encharcamientos, a su vez mantiene el monitoreo permanente en ríos, cárcamos, canales y afluentes que conducen agua de la parte alta de la montaña, detectando grandes cantidades de basura, lo que aumenta el riesgo de taponamientos que pueden provocar taponamientos de los afluentes.



En un recorrido para monitorear los niveles de agua en ríos y canales en Texcoco, la Presidenta Municipal Elizabeth Terrazas Ramírez, pudo constatar de manera personal las condiciones de los ríos, encontrando la acumulación de una gran cantidad de desechos en las orillas de los ríos,



Para prevenir inundaciones el monitoreo es parte importante, pero la base debe ser el cuidado de la gente que debe de evitar tirar basura en ríos, canales y en la vía pública, porque es la misma gente la que resulta afectada cuando el agua sale de su cauce e inunda calles y domicilio.



’La prevención para evitar inundaciones debe ser de todos, como grupo de contingencias hacemos nuestra tarea, pero el 70 por ciento corresponde a la ciudadanía que debe evitar tirar basura en la calle, barrer el frente de su casa, no tirar basura en los ríos, canales y cuerpos de agua, la prevención la debemos hacer entre todos’, dijo la presidenta.



Mientras tanto el equipo de contingencias integrado por las direcciones de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Seguridad Pública y Movilidad, Agua Potable y Alcantarillado, Servicios Públicos, Obras Púbicas, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, Administración e Imagen y Comunicación Social, desde el sábado, el domingo y esta mañana , se han mantenido activos, para trabajar de manera coordinada para agilizar el desalojo de agua en vialidades, así como en el monitoreo de ríos, canales, barrancas y cárcamos.



’Nosotros no paramos, estamos pendientes de los cárcamos y desagües funcionen con normalidad en el desalojo del agua, pero es importante que la gente nos ayude no tirando basura en la vía pública para evitar que estos se tapen’, dijo el Director de Agua Potable Arnulfo Silva Adaya.



’Desde las Cámaras de Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4) estamos monitoreando las zonas en donde suben los niveles de agua, para que de inmediato sean atendidas por Protección Civil y Bomberos, también movilizamos unidades para realizar cortes a la circulación en calles con severos encharcamientos para evitar complicaciones’, dijo el Director de Seguridad Pública y Movilidad Cesar Isabel Hernández.



’Como Protección Civil y Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, llegamos a las zonas encharcadas para abrir coladeras y agilizar el desalojo de agua, checamos ríos y cauces, para auxiliar sobre todo a automovilistas que llegan a quedar varados entre las corrientes de agua corriendo el riesgo de perder no solo su auto si no hasta su vida’, explicó el titular Miguel Ángel Martínez Reyes.



Esta mañana Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prohospitalaria labora junto con Servicios Públicos en el retiro de un árbol que cayó en la Unidad habitacional San Mateo, sin que se presentaran personas lesionados.



’El personal que integramos el equipo de contingencia nos mantenemos atentos ante las emergencias, pero mucho nos ayudamos si no tiras basura a los ríos, canales y en la vía pública’, señalaron los trabajadores al realizar su labor.