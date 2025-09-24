Atiende GEM más de 2 mil manifestaciones y capacita en protección civil a más de 19 mil mexiquenses en segundo año de gestión

En cumplimiento a la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez, la SGG, a través del IMEPI capacitó a 19 mil 620 personas en materia de Protección Civil y pirotecnia

Septiembre 24, 2025 14:14 hrs.
TOLUCA, Estado de México.– Para dar cumplimiento a las instrucciones de la Gobernadora Defina Gómez, de escuchar y atender a las y los mexiquenses a través del trabajo en territorio, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, encabezada por Horacio Duarte Olivares atendió más de dos mil manifestaciones, plantones y bloqueos, y capacitó a 19 mil 620 personas en materia de pirotecnia y Protección Civil.

Esto durante el segundo año de administración de la Gobernadora Delfina Gómez fueron atendidas mil 291 manifestaciones, 704 bloqueos, 30 tomas de caseta y 11 plantones, principalmente por temas de justicia, educación, salud y movilidad.

Siguiendo la línea del trabajo en territorio, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), capacitó, a través de cursos, talleres y jornadas, a 19 mil 620 personas, entre integrantes de Unidades Municipales de Protección Civil, sacerdotes, mayordomías, encargados de fiestas religiosas, productores de pirotecnia y ciudadanía. Estas capacitaciones forman parte de una nueva estrategia orientada a reducir accidentes y promover el uso responsable de la pirotecnia entre los usuarios finales. La iniciativa se extendió a 86 municipios del Estado de México y, a petición de sus gobiernos, también a Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro, alcanzando un total de 911 capacitaciones.

Por otra parte, después de siete años de rezago, la Secretaría General de Gobierno, a través de Protección Civil, modernizó el Atlas de Riesgos 2025, una herramienta clave para la seguridad de millones de mexiquenses. Pasó de 44 a 131 mapas, amplió su análisis a 26 tipos de fenómenos y hoy cuenta con 930 capas de información disponibles para que autoridades, escuelas y comunidades puedan anticipar riesgos y actuar con precisión.

La Secretaría General de Gobierno reitera su compromiso con el trabajo territorial, con el propósito de fortalecer la cercanía con el pueblo mexiquense, mantener la gobernabilidad y salvaguardar la integridad de las familias en el Estado de México.

