Atiende protección civil de Chimalhuacán estragos por lluvias en la zona

Ante el desprendimiento en un talud y un árbol en riesgo de caer, las autoridades aseguraron que no se registraron daños a viviendas y que la circulación se mantuviera segura para la población.



En la calle Cerrada Encino, entre Cedro y Eucalipto, se desprendió material de talud debido a la inestabilidad y mala calidad de los materiales, desde una altura de aproximadamente cinco metros. Como consecuencia, la vía pública quedó parcialmente obstruida. Las autoridades acordonaron la zona y, con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas, retiraron el material para reducir riesgos futuros y garantizar la seguridad de los vecinos.



De manera simultánea, un árbol de la especie pirul, ubicado sobre la calle Benito Juárez, entre Montes de Oca y Canarios, se inclinó sobre una barda y representaba un riesgo para la vialidad.



Protección Civil realizó el seccionamiento de las ramas más pesadas y determinó que el retiro completo requerirá el uso de una barcaza, debido a la altura de las ramas y la proximidad de cables de telefonía. El área quedó delimitada con cinta de seguridad para proteger a la población y facilitar las labores de limpieza.



Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas durante la temporada de lluvias.



Entre las recomendaciones se encuentran mantener limpias azoteas y coladeras para evitar inundaciones, contar con una mochila de emergencia con suministros básicos, permanecer en casa cuando no sea estrictamente necesario y no transitar por calles o avenidas inundadas.



En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 55 9208 6318, número de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia, para recibir apoyo inmediato y reportar cualquier situación de riesgo.