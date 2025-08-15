Atiende protección civil de Texcoco polvorín clandestino en los Reyes, San Salvador

La Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos , Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, atendió la explosión al interior de un domicilio particular en donde se almacenaba producto pirotécnico terminado, sin que se registraran daños a construcciones vecinas, ni personas lesionadas.



De acuerdo con la información del departamento de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, alrededor de las 11:30 horas de este viernes, se alertó sobre la emergencia por explosión al interior de una casa habitación en la Calle Zaragoza No. 7, Colonia Los Reyes San Salvador, Texcoco.



Elementos del cuerpo de bomberos de Texcoco, acudio al lugar en donde controló y sofocó el incendio al interior, para enseguida resguardar el lugar como medida preventiva para los habitantes de la zona.



Al lugar llegaron por parte del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) Martín Ramirez Garcia verificador, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Sargento Segundo arma blindada Irving David López Aguilar, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) Osvaldo Martinez Vera, de la Guardia nacional. (GM)-395 Coronel Fidel Soto Chávez.



En el arribar al lugar los elementos del cuerpo de bomberos verificaron que se registró un incidente al parecer por pirotecnia dentro de un domicilio, en donde los propietarios del inmueble no permitieron el ingreso, por lo que al considerar que se pone en riesgo a la población se procedió a forzar la cerradura para verificar la situación de lo que pasaba en el interior, y la seguridad de los vecinos, tomando conocimiento las autoridades arriba citadas y vecinos del lugar.



Duranta la inspección visual se observó que se trató de un incendio de material de desecho de pirotecnia así como cartón de envasado y materiales varios de 7x 10 aproximadamente , lo que provocó el incendio y pequeñas explosiones, se acordonó el lugar, se procedió a restricción de paso a la población, se llenó un acta administrativa y se suspendieron actividades de esa índole a cargo del resguardo del domicilio los propietarios del mismo.



A los dueños dl predios se les indicó que el manejo o almacenamiento de todo tipo de material referente a la pirotecnia, está prohibido, además se colocó cinta barricada para evitar riesgos en el interior y en el exterior, se colocaron sellos de suspensión de actividades, tomando conocimiento los propietarios de la vivienda, así como autoridades municipales, estatales, federales y vecinos del lugar.