Atiende secretaría de movilidad más de 3 mil quejas ciudadanas por malas prácticas del transporte público

Tlalnepantla, Estado de México.– Como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado de México para evitar malas prácticas en el servicio de transporte público, la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que ha atendido tres mil 48 quejas ciudadanas contra operadores; además, se realizan 22 investigaciones de índole administrativa y se han presentado 18 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por prestar el servicio de manera irregular.



Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad, comentó que se han recibido un total de tres mil 620 quejas ciudadanas, de las cuales ya fueron atendidas tres mil 48, mientras que 572 se encuentran en proceso de revisión.



Indicó que las principales quejas se deben a manejo inadecuado (imprudencia, exceso de velocidad y carreras clandestinas), maltrato a los usuarios, cobros excesivos, uso de celular mientras se conduce y por no concluir el recorrido establecido en la ruta.



En conferencia de prensa, mencionó que, del total de quejas:



• Mil 770 fueron contra operadores en el Valle de Toluca.

• Mil 135 en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, Cuautitlán, Tultitlán, entre otros.

• 250 en la zona de Ecatepec, Tecámac, Acolman, Teotihuacán y Texcoco.

• 465 en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Chalco y Amecameca, entre otros.



Ana Cecilia López Dávila, Coordinadora Jurídica y de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Semov, destacó que se han dado por terminadas nueve concesiones correspondientes al mismo número de unidades, y 11 más se encuentran en proceso de revocación.



Indicó que las sanciones que aplica la Semov pueden ir desde una amonestación administrativa, el retiro de la licencia de conducir, la cancelación de la concesión y hasta prisión, esta última en caso de denuncia penal ante la FGJEM.



Mencionó que, a la fecha, han iniciado 19 procesos de cancelación de licencias de conducir por manejo inadecuado. Asimismo, se solicitó a la Dirección del Registro de Licencias y Operadores de la Semov bloquear el trámite de nueva licencia para los operadores involucrados, hasta que se resuelva su situación administrativa.



Recordó que los ciudadanos pueden levantar una queja a través de los siguientes medios:



• Teléfono: 800 999 00 25

• WhatsApp: 722 228 04 98

• Correo electrónico: [email protected]

• Chatbot MoviMex: 722 226 93 13



Al presentar una queja, se recomienda proporcionar las placas de la unidad, el número económico, la ruta o el nombre de la empresa, o cualquier otro dato que permita identificar y ubicar a los responsables, con el fin de que se realice un seguimiento eficiente y se mejore el servicio.



Miguel Aguilar Espejel, asesor de la Secretaría de Movilidad, destacó que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez seguirá actuando con firmeza en contra de las malas prácticas del transporte irregular y de los operadores que ponen en riesgo la integridad física de las y los mexiquenses, con el objetivo de transformar la movilidad en beneficio tanto de los usuarios como de los propios prestadores del servicio.