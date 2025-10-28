Atienden bomberos fuga de gas natural en zona industrial en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 28 de octubre de 2025. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, junto con brigadistas de la empresa Engie Gas, controlaron una fuga en un ducto de gas natural ubicado en la zona industrial Esfuerzo Nacional, para prevenir riesgos a la población, sin que se registren personas lesionadas.





Los hechos ocurrieron en las calles José Ramón "Chope" Albarrán y Plomo, en la colonia mencionada, donde se movilizaron cerca de 30 elementos de bomberos y de la policía municipal, quienes realizaron acordonamiento en la zona para prevenir mayores riesgos.





Mediante una llamada al Centro de Mando se reportó una fuga y al llegar al sitio se confirmó la ruptura de un ducto principal de la empresa Engie Gas, que fue afectado durante trabajos de repavimentación por parte de una empresa particular.





Bomberos y personal de Engie realizaron una prevención con línea de agua de una pulgada y media para evitar algún punto de ignición, para disipar el gas y posteriormente se prensó el tubo para controlar la fuga, mientras que la empresa realizará sustitución del ducto afectado.