Atienden bomberos fuga de gas natural en zona industrial en Ecatepec

Sin lesionados, la fuga ya fue controlada

Desastres
Octubre 28, 2025 18:31 hrs.
Desastres ›
Redacción › todotexcoco.com

Ecatepec, Méx., a 28 de octubre de 2025. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, junto con brigadistas de la empresa Engie Gas, controlaron una fuga en un ducto de gas natural ubicado en la zona industrial Esfuerzo Nacional, para prevenir riesgos a la población, sin que se registren personas lesionadas.


Los hechos ocurrieron en las calles José Ramón "Chope" Albarrán y Plomo, en la colonia mencionada, donde se movilizaron cerca de 30 elementos de bomberos y de la policía municipal, quienes realizaron acordonamiento en la zona para prevenir mayores riesgos.


Mediante una llamada al Centro de Mando se reportó una fuga y al llegar al sitio se confirmó la ruptura de un ducto principal de la empresa Engie Gas, que fue afectado durante trabajos de repavimentación por parte de una empresa particular.


Bomberos y personal de Engie realizaron una prevención con línea de agua de una pulgada y media para evitar algún punto de ignición, para disipar el gas y posteriormente se prensó el tubo para controlar la fuga, mientras que la empresa realizará sustitución del ducto afectado.

