Atletas con parálisis cerebral ayudan a mantener su formación y metas deportivas

Planean motivar a aquellos que están en formación.



Zinacantepec, Estado de México, 18 de febrero de 2021. Para atender las necesidades de los deportistas con parálisis cerebral del Estado de México, se han desarrollado diferentes estrategias en las que buscan que los atletas de alto rendimiento cumplan sus metas deportivas, del mismo modo que se atiende a quienes están en formación.



Así lo detalló la Presidenta de la Asociación de Deportistas con Parálisis Cerebral del Estado de México, Xóchitl Hernández Salazar, quien señaló que los deportistas que están en busca de un lugar en la selección nacional, han mantenido sus entrenamientos bajo la tutela de sus respectivos entrenadores, de forma particular.



En Texcoco está trabajando Alan Manuel Zavala, con la dirección de Eli Froebel Vergara Dávila, en Chimalhuacán Abigail Hernández y David Martínez, con Liliana Navarro, mientras que, por motivos de estudios, Rodolfo Chesanni permanece en Veracruz, con María Guadalupe García, a quienes se monitorea constantemente y en sus procesos desarrollados en lugares estratégicos para evitar aglomeraciones y el contagio de COVID-19.



Por otro lado, con el cambio a naranja del semáforo epidemiológico y la posibilidad de efectuar actividades al aire libre, están diseñando un plan de trabajo para retornar a los entrenamientos con un cronograma, para respetar el máximo de aforo del 30 por ciento de capacidad.



’Esto con el grupo que no es vulnerable, porque hay un sector que todavía está resguardado en casa, personas con parálisis cerebral severa que su sistema inmunológico es más bajo’, enfatizó Xóchitl Hernández.



Acerca de cómo mantener el ánimo entre su población juvenil y en formación, y que no dejen de lado el deporte competitivo, Hernández Salazar indicó que planean campamentos de grupos reducidos, cuando el semáforo epidemiológico así lo permita, en los que más allá de una preparación para una competencia en específico se busque la reactivación y la concientización de la importancia para seguir con sus diferentes procesos.



’Más que nada es convivencia, que no pierdan la idea de participar, de que entiendan por qué estamos parados, pero que sepan que la vida sigue. Apenas esta semana lo hablamos, lo vamos a programar de aquí a junio, no queremos llevarnos a todos en una sola vez, porque tenemos que guardar todo el protocolo’, concluyó.