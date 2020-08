Atletas mexiquenses realizan trabajo a distancia para cuidar su salud sin perder condición física

Desarrollará entrenador programas individuales para recuperar lo perdido durante la contingencia sanitaria por COVID-19.



Zinacantepec, Estado de México, 3 de agosto de 2020. Reyes Hernández Valdés, entrenador del Estado de México, indicó que luego de más de cuatro meses de contingencia sanitaria por COVID-19, ha mantenido el trabajo con deportistas del Estado de México, mediante trabajo a distancia.



’Fue complicado al principio que se adaptaran a los espacios que tienen, lo único que he hecho es mantener la condición física durante estos meses, de acuerdo con sus espacios en casa, sin incitar a que salgan, por las medidas de seguridad y la responsabilidad que tenemos con ellos’, declaró.



El entrenador comentó que los entrenamientos consisten en resistencia a la fuerza, saltar la cuerda, circuitos de cuerda, algunos con bicicleta, todo encaminado a mantenerlos en forma.



Además, dijo que la forma física se va perdiendo poco a poco, disminuyendo en un 40 a 50 por ciento, por lo que una vez que pueda tener contacto con los deportistas realizará evaluaciones físicas y psicológicas.



’Una vez que se pueda entrenar al aire libre, lo primero que haremos es una batería de evaluaciones físicas para ver en qué condiciones se encuentran los muchachos, no podemos inventar entrenamientos sin una previa evaluación con cada uno, de manera individual, empezaremos a realizar los entrenamientos, no podemos hacer otra cosa’, afirmó Reyes Hernández.



Recalcó que no se puede dar una continuidad a lo que se realizaba antes de la contingencia, ya que ahora afectan muchos factores a los atletas, de ahí la importancia de enfocarse en que los deportistas entiendan que la situación es global y que afecta a todos.



’Preferible estar bien de salud a pensar en alguna competencia, y yo te lo puedo decir, en caso de que haya, lo que alcancen a hacer y cómo nos vaya, para mí está bien, ni siquiera les puedo decir vamos por medalla, lo principal es el bienestar de ellos’, concluyó el entrenador.