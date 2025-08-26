Atletas mexiquenses conquistan 13 medallas para México en los juegos panamericanos junior 2025 en Paraguay

TOLUCA, Estado de México.– Tras 15 días de competencias en Asunción, Paraguay, los Juegos Panamericanos Junior llegaron a su fin con una destacada participación de las y los atletas mexiquenses, quienes lograron un total de 13 preseas para el representativo nacional: cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce.



En los últimos días de competencias, Camila Argumedo Gómez y Daniela Ávila Villa obtuvieron la presea de oro en dueto femenil de natación artística, al alcanzar una puntuación de 240.3692.



Por su parte, la dupla conformada por la mexiquense Nayeli Mondragón Acevedo y el jalisciense Diego Villalobos también se hizo de la medalla de oro al sumar 313.1167 puntos en la categoría de dueto mixto de la misma disciplina.



En tanto, en la categoría de equipo mixto de natación artística, donde compitieron las mexiquenses Camila Argumedo Gómez, Daniela Ávila Villa, Carolina Arzate Carbia, Fernanda Paola Carmona Vázquez y Nayeli Mondragón Acevedo, aportaron una medalla más de oro tras registrar 194.9850 puntos.



En el atletismo, en la prueba de relevos 4x400 femenil, Kenya Maturana Zagal, del Estado de México, junto con sus coequiperas Jazmín López, Shakti Álvarez y Antonia Sánchez, alcanzaron el bronce con un tiempo de 3:31.95.



Estas preseas se suman al bronce que, en días anteriores, consiguió Marijose Delgado Ávila en gimnasia artística; así como a la plata y el bronce obtenidos por los nadadores José Alberto Cano Figueroa y Santiago Gutiérrez Marín, respectivamente.



Asimismo, destaca la medalla de plata lograda por Marcela Herrera Romero, junto con la selección femenil de voleibol; y el bronce alcanzado por Leonardo Gómez Cruz en taekwondo.



Se agregan a este recuento las preseas de oro de la fondista Dafne Pooleth Juárez Pavón, quien subió a lo más alto del podio en las pruebas de mil 500 y cinco mil metros; así como la medalla de plata de la marchista Valeria Flores Jiménez, y el bronce del también marchista Brandon Pérez Vilchis.



Estos resultados, fruto del esfuerzo y la disciplina de las y los atletas mexiquenses, son motivo de orgullo para toda la entidad y reafirman la convicción del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez de seguir apoyando, promoviendo y fortaleciendo el deporte como vía para construir una sociedad más sana, inclusiva y productiva.