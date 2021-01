’Chamaquearon’ a GOAN y a Aliancistas

Les dieron ’permiso’ pero no hay vacunas

Jugada maestra de la Cuarta Transformación



Todo parece indicar que el gobierno de la Cuarta Transformación les dio ’atole con el dedo’ a los gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y a los mandatarios de la Alianza Federalista, al ’autorizarles’ adquirir las vacunas contra el SARS-CoV-2 de manera independiente a la Federación.



El tema, aunque ya no es novedad, volvió a evidenciar la falta de comunicación entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL. Apenas el jueves el funcionario de salud anunció la negativa a gobernadores e iniciativa privada para comprar el biológico para no entorpecer el Plan Nacional de Vacunación y, 24 horas después, el Jefe de la Nación precisó que era ’mezquino’ no permitir que gobiernos locales y empresarios se sumaran a la cruzada sanitaria.



Lo malo del caso es que, a pesar del ’permiso’, la ausencia del antígeno en los mercados internacionales hace prácticamente imposible cualquier operación de compra-venta, toda vez que la producción de los distintos laboratorios está acaparada en un 95% por los gobiernos de las grandes potencias mundiales.



Así, de un plumazo, LÓPEZ OBRADOR desactivó la campaña en contra de la 4T relativa a la monopolización de la necesaria y urgente vacuna, involucrando a los gobernadores y empresarios, pero sin posibilidades reales de adquirir el fármaco para inmunizar a los ciudadanos en sus respectivas entidades federativas.



En consecuencia, los miembros del GOAN y la Alianza Federalista sospechan de que se trató de una medida engañosa que genera una falsa expectativa, a pesar de la ’generosidad’ del gobierno lopezobradorista.



Además, de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, resultó falsa la especie en el sentido de que el empresario regiomontano ALEJANDRO COSSÍO había concretado la compra de 2 millones de vacuna Sputnik V para ser vendidas en el estado de Nuevo León y países latinoamericanos.



En contraparte, entre el lunes y el viernes de la presente semana, México recibirá 400 mil dosis diarias del primer embarque biológico ruso; del uno al 26 de febrero llegarán 250 mil vacunas por semana; y a partir de marzo 1 millón 200 mil semanalmente, hasta completar los 7 millones 400 mil dosis para inmunizar a 3 millones 700 mil ciudadanos.



Si el anuncio de AMLO fue en realidad un ’plan con maña’ o no, lo cierto es que gobernadores y empresarios prácticamente están fuera de la ’puja’ ante la falta de producción suficiente y el acaparamiento del biológico que se produzca en el presente año por parte de los gobiernos ricos. Estimativamente, hasta finales de diciembre o a inicios de 2022, los laboratorios estarían en condiciones de satisfacer otras demandas.



Hipotéticamente, la ’apertura’ del gobierno de la Cuarta Transformación que algunos califican como trampa política, engaño o anuncio tardío, fue una jugada maestra para desactivar la campaña mediática de los gobiernos locales opositores y, al mismo tiempo demostrar que, en emergencias sanitarias, la Federación no actúa bajo intereses mezquinos.



A final de cuentas, las brigadas sanitarias y los ’siervos de la nación’ habrán de llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación de acuerdo al esquema elaborado por la 4T.



A juzgar por lo que se ve, tal parece que en la GOAN y en la Alianza Federalista el gozo se fue al pozo.



Ni Hablar.



DESDE EL BALCÓN:

I.-A través de las redes sociales, el Centro de Tampico de México A.C., que preside la licenciada SILVIA DEL CARMEN GARCÍA HERRERA, agradeció públicamente el apoyo brindado para la atención de salud del Doctor RAMIRO IGLESIAS LEAL (Q.E.P.D.) por parte del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la presidenta del DIF estatal MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local GERARDO PEÑA FLORES.

Faltarían sendos reconocimientos por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por tratarse de un tamaulipeco que aportó mucho a la ciencia mundial.



II.-Vaya rabieta que hizo el ingeniero GUILLERMO LASH DE LA FUENTE durante un intercambio de impresiones entre el alto mando de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros.

Las exigencias económicas para una campaña política y el desastre de las redes de agua potable y alcantarillado le están provocando severo estrés que amenaza su salud.

Lo malo del caso es que el match político-electorero aún no comienza.



Y hasta la próxima.

