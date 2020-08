Atora la justicia a policia corrupto ¿en donde? en Neza

Nezahualcóyotl, Mex. -Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl tras una denuncia ciudadana detuvieron a un sujeto quien presuntamente es integrante de una célula delictiva dedicada a extorsionar comerciantes en la localidad, exigiéndoles dinero en efectivo a cambio de no agredirlos, o no agredir a sus familias, así lo informó Jorge Amador Amador, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

El funcionario señaló que un comerciante se encontraba laborando en su local, cuando fue abordado por el individuo que comenzó a agredirlo verbalmente, y posteriormente le entregó una nota intimidatoria firmada por el grupo delictivo La Familia Michoacana, donde se le indicaba que debía llamar a un número telefónico en los próximos minutos o de lo contrario lo asesinarían a él o a su familia, y después el sujeto se retiró del lugar.

Refirió que el agresor regresó minutos después para exigirle la cantidad de 2 mil 500 pesos en efectivo a cambio de seguridad para sus familiares o él, por lo que el ciudadano entregó la cantidad que le solicitó, y el individuo se retiró, sin embargo, el agraviado al notar que el sujeto se retiraba a pie tierra, solicitó de inmediato el apoyo de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl por vía telefónica.

Amador Amador, precisó que elementos de la Policía Vecinal de Proximidad que se encontraban en el cuadrante más cercano al lugar de los hechos, iniciaron la búsqueda del masculino, y a la altura de calle Oriente 12 y Sur 2 en la colonia Reforma, se percataron de la presencia de un individuo que actuaba de forma evasiva y reunía las características físicas proporcionadas por el locatario.

Aseguró que los agentes de inmediato le marcaron el alto, y le efectuaron una revisión preventiva donde le localizaron el dinero, producto de la extorsión junto con un teléfono celular, al lugar de los hechos arribó el comerciante, quien reconoció plenamente al individuo como su agresor.

Afirmó que, ante los hechos, y a petición del afectado, se concretó la detención de quien dijo responder al nombre de Noé ’N’ de 22 años de edad, con domicilio en el municipio de Los Reyes La Paz, y fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que el detenido señaló que era elemento de seguridad privada, y ex integrante del grupo delictivo Los Mazos, además se llevó a cabo una búsqueda con sus datos en el Sistema Plataforma México, la cual arrojó que contaba con una ficha por el delito de homicidio calificado

Finalmente, Jorge Amador destacó la importancia de la inmediatez en las denuncias ciudadanas, a fin de facilitar la intervención de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, y evitar la impunidad de quienes por medio de la violencia pretendan intimidar a los ciudadanos para vulnerar su seguridad o su patrimonio, por lo que exhortó a los habitantes de la localidad a que en caso de emergencia soliciten de inmediato el apoyo de los oficiales al teléfono 5743 43423, o bien descarguen la app Neza Segura desde Play Store para Android, o App Store para iOS.