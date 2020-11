Atrae la CNDH el caso de la señora que fue despojada con lujo de violencia de su domicilio ante la presencia inutil de la SSC de la alcaldia Tlalpan

CDMEX. -La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, absorbió el caso de la señora Verónica Contreras Hernández, que el pasado día siete de los corrientes fue objeto de despojo, robo con violencia y lesiones, por una banda de delincuentes fuertemente armados al mando de la que presuntamente pueda ser la jefa intelectual de dichos delitos, Lidia Rosario Salvador Castro, asentados en las carpetas de investigación C1-FITLP/1LP-1/U1-2 C/D/00685/11-2020, por los delitos antes mencionados.

Y la C1-FIDCSP/B/UI-B-3C/D/02125/11-2020, ante la mesa de responsabilidades para servidores públicos por abuso de autoridad conque presuntamente actuaron los policías preventivos y el ministerio público que ese día señalado, levanto la carpeta de investigación ante la titular de nombre Karla ’N’ y que al parecer al parecer fue redactada de forma tendenciosa en contra de la ofendida Verónica Contreras, a esta se añade la querella que obra ya en poder de la CNDH Primera Visitaduría, con número, 20/D6465.

Como se recordará, la señora Verónica Contreras fue sacada de su casa junto con sus dos hijos, Edgar ’N’ y Marcos ’N’ ubicada en calle, 8, mz.23, lt.8, Colonia, Ampliación Hidalgo, en la alcaldía de Tlalpan, de forma violenta por sujetos presuntamente fuertemente armados comandados por la señora Lidia Rosario Salvador Castro, causándole varias lesiones hechos efectuados el pasado día siete de noviembre como a las 23 horas, argumentando esta que la víctima con documentos que no acreditaba la propiedad del inmueble que desde hace 20 años ocupa.

No conforme con ello, Lidia Rosario y los delincuentes saquearon el domicilio de la ofendida sacando a la calle ropa, muebles y valiosos objetos de valor aun no cuantificados.

Fue por esa razón que la señora Verónica Contreras al ver que su vida y la de sus hijos corrían serio peligro, solicito la presencia de elementos de la SSC (Secretaria de Seguridad Ciudadana) Región Territorial Uno, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, quienes al llegar y en lugar de escuchar a la víctima para brindarle protección, hicieron todo lo contrario, la abandonaron a su suerte viendo como los delincuentes substraían todo lo que podían de la casa en cuestión mientras que los polizontes se concretaron a brindar todo el apoyo $$$$ a los malandrines, así como a la tal Rosario Salvador.

Hasta estos momentos la agraviada junto con sus hijos, viven en una casa que vecinos le brindaron para su provisional protección, de eso ya tiene aproximadamente 10 días, asegurando a este medio informativo que ella esta desesperada por la forma en que actuaron el Ministerio Publico y los elementos de la policía preventiva, asegurando que ella cuenta con los documentos oficiales que acreditan la propiedad de donde fue sacada de forma violenta y solo espera la fecha en que fue citada por las autoridades correspondientes para presentarlos ante las instancias que le corresponde, termino diciendo.