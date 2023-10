Audiencias ciudadanas en palacio de Toluca serán mensuales

TOLUCA, Estado de México.- ’El Poder de Servir significa que este gobierno está en la entera disposición de trabajar, de apoyar y sobre todo de servir, los ciudadanos tienen las puertas abiertas de Palacio de Gobierno’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el arranque de las Audiencias Ciudadanas, ejercicio histórico de inédito de escucha y atención gubernamental.



’Esta primera audiencia es con la finalidad de conocer de primera mano, de escuchar las necesidades, las puertas están abiertas’, así inició la Gobernadora Delfina Gómez.



En punto de las 11:00 horas se abrieron por primera vez las puertas del Palacio de Gobierno, y en un hecho sin precedente, la Maestra Delfina Gómez pudo escuchar de primera mano las solicitudes ciudadanas, acompañada de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, así como los demás integrantes de su Gabinete.



’Este encuentro simboliza lo que este Gobierno quiere, que es estar cercano a su gente, que efectivamente ese eslogan que tenemos o ese lema que tenemos de El Poder de Servir, se convierta en realidad’, afirmó.



’Esta primera audiencia tiene la finalidad de conocer de primera mano, de escuchar las necesidades, y porque no, las propuestas que pudieran tener para el gobierno, y deesa manera, en la medida de lo posible dar solución a esas necesidades que tiene cada uno de ustedes’, destacó.



En este sentido, explicó la dinámica de atención de esta primera audiencia, donde los participantes fueron atendidos en tres grupos, conformado por 100 personas cada uno.



Al ingresar y exponer su caso, se les direccionaba a la Secretaría u organismo encargado del tema de su solicitud.



Este ejercicio de acercamiento ciudadano será mensual, y los medios para solicitar la audiencia son:



• A través de la Oficina de la C. Gobernadora.



• Giras y Eventos de la C. Gobernadora y Presidenciales.



• Medios electrónicos.



• Audiencias presenciales y telefónicas.



• Ventanilla.



Al respecto, la Mandataria estatal informó que las dependencias que participaron son las Secretarías de Seguridad; General de Gobierno; Salud; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Urbano e Infraestructura; Desarrollo Económico; Contraloría.



También las Secretarías del Agua; Movilidad; Finanzas; Trabajo; Bienestar; Campo; Cultura y Turismo; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mujeres; así como la Oficialía Mayor; Consejería Jurídica; Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM); Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría Técnica del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz.



Asimismo, la Gobernadora del Estado de México agradeció a los ciudadanos que se acercaron a este ejercicio para poder exponer sus inquietudes, en donde participaron líderes de comunidades, autoridades municipales, trabajadores, organismos de la sociedad civil, amas de casa, entre otros.



A su vez, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, sostuvo que el inicio de las Audiencias Ciudadanas son un acto inédito en la vida pública y política de la entidad, porque ahora el Palacio de Gobierno se convierte en la Casa del Pueblo.



’Y esto es gracias a la decisión política, a la visión, a la voluntad de nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez. Así que sean bienvenidos y estoy seguro que esta será una jornada exitosa para sentar un precedente de que el poder puede servir a los ciudadanos’, enfatizó.



Explicó que las audiencias obedecen a una iniciativa de la Mandataria estatal para atender a los habitantes de los 125 municipios del Estado de México.