Auditores se ponen de acuerdo para investigar a Yoli Tellería

El concejo municipal presentó una denuncia ante el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo por el contrato de arrendamiento de luminarias de más de 77 millones de pesos que el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán entregó al ayuntamiento.



’Lo que nosotros hicimos fue iniciar todos los procedimientos, pero pues ya la administración que viene determinará si los quiere seguir (…) para que en algún momento las autoridades correspondientes, que no es el Ejecutivo (…), determinará y, en todo caso, habrá que resarcir el daño’, dijo en entrevista la presidenta del concejo municipal, Tania Meza Escorza.



La concejal, quien este 14 de diciembre finaliza su periodo de gobierno de 100 días designando por el Congreso local, señaló que su administración omitió cubrir la última mensualidad, que rebasa los 3 millones de pesos, por el procedimiento iniciado ’ante la autoridad corresponde’.



Agregó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la auditoría externa de la Contraloría estatal y el órgano interno de control de Pachuca, los tres entes que han fiscalizado al municipio, coinciden en que se debe revisar el convenio con Luma Financiera.



Añadió que el contrato con la empresa Tandem Ride para la recolección de la basura en Pachuca finaliza hasta enero de 2021.



’Justo porque no queremos que llegue la siguiente administración y ese día ya no tenga contrato de la basura’, afirmó Meza, y señaló que de ello tiene conocimiento el gobierno electo.



Si el ayuntamiento que encabezará el priista Sergio Baños Rubio pretende cambiar de compañía, consideró, tendrá margen para hacer el procedimiento en Cabildo.



De los 64 millones de pesos pendientes que se requieren para el aguinaldo de los trabajadores del municipio, el concejo municipal solo recaudó 12 millones de pesos.



Para cubrir los 52 millones de pesos restante, el gobierno interino tramitó la obtención de recursos ante la administración estatal, pero no se concluyó..



La activista afirmó que del periodo que comprende su gestión no dejará deuda, pero reconoció que quedará un adeudo de la pasada administración por 60 millones de pesos de pasivos.



Los compromisos económicos pendientes corresponden a servicios de sanitizacion, obra pública municipal y publicidad en medios, entre otros.



Al no estar en posibilidad de pagar, dijo Meza Escorza, entregaron la información a la ASEH, a la Secretaría de la Contraloría estatal y al órgano interno para que esos entes determinen si inician un procedimiento.



El 16 de noviembre, el concejo municipal comenzó la transición con el gobierno electo de Sergio Baños Rubio. Esto pese a los juicios ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH).



Al respecto, la presidenta aseveró que no fue decisión de los concejos la instalación de los comités de entrega-repetición, sino de la ASEH.



Además, la concejal rechazó la injerencia del gobierno estatal en el procedimiento.



Meza Escorza dijo que la ciudadania decidió por el gobierno del priista Baños Rubio, con lo que Pachuca sumará 11 años al mando de empresarios.



’Eso eso lo que la gente de Pachuca está queriendo, ese es el rumbo, y yo pues no me queda más que respetarlo, no tanto a los gobiernos, sino a lo que la gente de Pachuca ha decidido votar por empresarios’, sostuvo.



Consideró que el ’modelo empresarial’ en el gobierno capitalino ’le ha gustado a la ciudadanía’, pues mayoritariamente ha votado por él en los últimos tres cuatrienios, pese a la política de privatización de servicios como la basura, las luminarias y los parquímetros.



Entre los cambios a los reglamentos locales se encuentran la creación de la Secretaría de las Mujeres municipal, del Departamento de la Diversidad Sexual y del DIF que incluye el concepto de familias.Gerardo Ávila | SUBRAYADO