Aumenta a 50 por ciento esperanza de vida de bebé hipopótamo en parque ecológico Zacango

Informan que, en lo que va administración del Gobernador Alfredo Del Mazo, se han registrado 384 nacimientos de ejemplares de diferentes especies, en los parques administrados por Cepanaf.

• Invitan a visitar ’Zacango’ y mantenerse atentos a la evolución del hipopótamo a través de las redes sociales Facebook @ParqueEcológicoZacango, Twitter @zacangoedomex e Instagram @parque_ecologico_zacango.



Calimaya, Estado de México, 23 de agosto de 2020. En época de COVID-19 también hay buenas noticias, en especial para el Parque Ecológico ’Zacango’, pues la expectativa de vida de una cría de Hipopótamo del Nilo nacida recientemente incrementó de 15 a 50 por ciento.



Lo anterior es producto del esfuerzo de médicos veterinarios y personal que labora en ’Zacango’, así como la óptima respuesta de Tamba, mamá del bebé hipopótamo, nacido el 13 de julio en este parque ecológico.



Este pequeño es de suma importancia para ’Zacango’, debido a que su especie, originaria de África, está catalogada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



En sus primeros días de vida, la cría tenía 15 por ciento de probabilidades de sobrevivir, debido a que su madre tuvo problemas para alimentar a las crías previas, quienes lamentablemente no sobrevivieron.



La alimentación suplementada que los veterinarios le han administrado ha permitido que el bebé hipopótamo reaccione favorablemente, ya que incluso se sumerge en el agua en busca de comida y ya comenzó a consumir alimento sólido.



Como parte de su rutina, el bebé hipopótamo del Nilo, junto con su madre, sale por las mañanas a tomar sol y por las tardes, cuando llueve, se resguarda en el agua para protegerse de los cambios de temperatura.



’Todos los días se hace una revisión matutina, una a medio día y otra vespertina, para checar el estado de la pequeña cría y de esta manera ver si le hace falta algo dentro de su exhibidor, para nosotros poder proveerlo, además de enfocarnos en la alimentación principalmente de la madre, hay que ofrecer el alimento cercano a donde ella esté para evitar que tenga mucho movimiento durante el traslado y que éste pueda afectar a la cría también.



’Nosotros estamos haciendo también todo lo posible por que esta cría se logre, pero gran parte de esto depende principalmente de él y del vínculo que pueda llegar tener o no con su madre’, mencionó el encargado de la Zona Africana del Parque Ecológico ’Zacango’, MVZ Carlos Pumarino Jiménez.



Durante la etapa de lactancia, médicos veterinarios han adaptado una dieta especial para la madre, con la finalidad de tener mayor aporte nutricional, agregando algunos alimentos que aumenten la producción de leche, como pasto hidropónico de cebada y camote, que favorece la calidad de la misma.



Además, intentan acercarse a la madre, ganarse su confianza y poder observar de cerca el crecimiento y desarrollo del bebé hipopótamo.



Actualmente, el Parque Ecológico ’Zacango’ cuenta con tres ejemplares adultos de hipopótamo: Mundo, de 43 años, Gloria de 41 y Tamba, de 22 años de edad, esta última nacida en el parque y ahora tiene a su cría, con quien pasa la mayor parte del día alimentándose debajo del agua.



Mundo y Gloria llegaron a este parque ecológico mexiquense provenientes de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) privada, en 1991. Desde entonces viven bajo los cuidados de la Subcoordinación Técnica y de Manejo de la Fauna de Zacango.



Esta especie ha logrado adaptarse a diversas condiciones climáticas, así como a la altura de 2 mil 800 msnm, en la que se encuentra el parque, pueden reproducirse favorablemente y tener varios ejemplares; además de contribuir a su conservación bajo cuidado humano, por lo que desde la llegada de los hipopótamos a ’Zacango’, se han registrado aproximadamente 20 nacimientos de esta especie.



El Coordinador de Zoológicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), Santiago Nyssen, informó que en la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo, han registrado 384 nacimientos de ejemplares de diferentes especies, en los parques administrados por esta Comisión.



Entre éstas destacan crías de lobo gris mexicano, ajolote del lago de Pátzcuaro, bisonte americano, venado cola blanca, coati, antílope acuático, martuchas, antílope eland, borrego aouda, borrego muflón, antílope ñu, mono araña y jirafa reticulada.



’El nacimiento más reciente ha sido el Hipopótamo del Nilo, que tiene un mes de edad, y la evolución del hipopótamo ha sido muy favorable, no ha tenido contacto con los manejadores, desconocemos el sexo, así como el peso exacto, ya que los padres no permiten mucho acercamiento con la cría.



’No podemos decir que está fuera de peligro hasta que el ejemplar empiece a alimentarse por sí solo, que esto puede ser a partir de esta fecha, hasta los seis meses de edad", dijo.



Quienes visitan el Parque Ecológico ’Zacango’ pueden conocer a la familia de hipopótamos, pero su albergue se encuentra limitado al público, pues es necesario evitar el estrés de la madre ya que podría lastimar a la cría.



Sin embargo, el pequeño mamífero sale ocasionalmente a tomar los rayos de sol, por un poco de comida o sigue a su madre, por lo que, quienes lo han visto expresan que esta buena noticia llena de alegría y esperanza al Estado de México.



Para seguir de cerca la evolución del bebé hipopótamo y otras especies, los interesados puede seguir las redes sociales Facebook @ParqueEcológicoZacango, Twitter @zacangoedomex e Instagram @parque_ecologico_zacango.

Actualmente el Estado de México se encuentra en semáforo naranja, y gracias al plan de Regreso Seguro implementado por el Gobierno del Estado de México, lugares de esparcimiento al aire libre como el Parque Ecológico ’Zacango’, abrieron sus puertas desde el pasado 23 de junio con todas las medidas sanitarias como limpieza constante de barandales, bancas y pasamanos.



Las medidas de acceso son con uso obligatorio de cubreboca, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial en el acceso y empleo de tapetes sanitizantes.



Parque Ecológico ’Zacango’ está ubicado en el Kilómetro 7 de la Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Calimaya, Estado de México, atiende de 10:00 a 15:00 horas, con un aforo máximo de 30 por ciento de la capacidad total. Para mayor información de los servicios pueden llamar al 722-298-0634.