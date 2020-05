Aumenta a 6,155 los casos positivos a COVID-19 en el EDOMÉX

•Recomiendan mantener como disciplina el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.



Toluca, Estado de México, .- Con base en el corte de las 20:00 horas, en el Estado de México se reportan 6 mil 155 casos positivos a COVID-19, de los cuales, mil 177 se encuentran en aislamiento domiciliario, mil 484 están hospitalizados en la entidad y 662 fuera del territorio mexiquense, 2 mil 326 cuentan con alta sanitaria y suman 506 decesos por este padecimiento.



La Secretaría de Salud estatal, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, informa que hay 7 mil 528 casos sospechosos y 7 mil 296 personas han dado negativo al virus SARS-CoV-2, por lo que subraya el llamado a la población a no bajar la guardia, adoptar las medidas de prevención y fundamentalmente quedarse en casa.



De igual manera, reitera el exhorto a utilizar cubrebocas si se tiene que salir a trabajar o a realizar compras de productos básicos o medicamentos, así como en el transporte y la vía pública; además de que al llegar a su destino es importante aplicar la técnica de lavado de manos con agua y jabón o desinfección con gel antibacterial.



Asimismo, precisa que este medio de protección debe ser utilizado correctamente y al colocarlo se tiene que evitar tocar la parte interna, debe cubrir el mentón, la boca y la nariz, utilizar uno al día, no compartirlo y una vez usado, desecharlo dentro de una bolsa y depositarlo en la basura.



La dependencia externa que en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, se debe conservar la calma y llamar a la línea de atención 800 900 3200 para recibir asesoría, no consumir remedios caseros o medicinas sin prescripción de un doctor, donde también por esta vía se brinda atención psicológica.



Destacó que las autoridades de salud realizan una tarea fundamental para la atención de la contingencia y disminuir el riesgo de contagio, además de que el personal médico, de enfermería y de apoyo labora profesionalmente en la atención en unidades hospitalarias y para recibir sus quejas por falta de equipo de protección o agresiones en su contra disponen de la línea 800 724 7269.



Por último, subrayó que el mayor apoyo tiene que venir de la sociedad, que al quedarse en casa y aplicar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ayudará a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.