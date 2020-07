Aumenta el contagio en infantes en Iguala por irresponsabilidad de los padres: Ortiz

28 julio 2020

Fuente: Quadratín.

Iguala, Gro. 28 julio 2020.-El secretario de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra, señaló que hay más casos de niños con covid en el Hospital General y lamentó que en la UC no se cuente con equipo de pediatría para estos casos que tienen que ser atendidos en el Hospital General, el ISSSTE o el IMSS.

Indicó que el aumento de casos de niños con Covid se debe a la irresponsabilidad de los padres que no cumplen con las medidas sanitarias ni enseñan a los niños a cumplirlas y los mandan a la calle o los llevan a lugares de riesgo como son parques, centros comerciales, mercados, entre otros espacios.

Indicó que los niños son un factor de contagio del covid si no se les cuida y se les deja circular innecesariamente en las calles y sin ninguna protección.

El alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, informó que desde la creación de la Unidad Covid se han atendido 44 pacientes internados, se han dado de alta 21, han fallecido 14 y se han dado 371 consultas y sólo se cuenta hoy con 3 pacientes y dos mujeres que hoy se dieron de alta y se ha tenido en la UC una mortalidad del 34 por ciento.

Por último el alcalde manifestó que es muy difícil hacer que la gente cumpla con las medidas sanitarias preventivas. ’La gente ve la Salud como algo secundario hasta que algo le pasa a un familiar. Y nosotros no podemos estarlos cuidando a cada quien. Es una responsabilidad propia cuidar la salud de nuestras familias.’