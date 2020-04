Aumenta el riesgo de cotagios

Sin conciencia, masas actúan con ligereza





Recorrer por varios rumbos de la ciudad de México, así como me han reportado en otras ciudades del país, las aglomeraciones se mantienen en zonas comerciales populares. Miles de personas se aglutinan y no hay medidas de control para evitar los contagios del Covid-19.



Nada más para medir el nivel de riesgo de esta pandemia, están las declaraciones de Donald Trump. Primero dijo que era una noticia exagerada de los chinos. Ahora, los gobernadores de California e Illinois, cerraron sus fronteras y, al mismo tiempo, frenaron el libre paso de sus habitantes. Esto también ocurre en la Gran Manzana, New York. Trump, minimizó la epidemia y ahora está pagando las consecuencias con la propagación.



Trump, acusa incluso a China de haber informado a tiempo, hace semanas. Hace semanas que se sabe del Covid-19 y de las observaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud. Los servicios de inteligencia estadunidenses, según legisladores demócratas, le informaron sobre lo ocurrido al presidente estadounidense, pero desestimó el impacto en un año electoral y que define su reelección. Este es el trasfondo.



Ahora buscan seguir los pasos de naciones con menor mortandad como Alemania, Corea del Sur y Singapur. Ellos tomaron decisiones drásticas. Sus habitantes confían en sus gobiernos y en lo acertado de sus medidas. No hay laxitud. Se acatan las órdenes de estar en sus casas y suspender actividades no esenciales, tanto en materia económica, como en lo social.



Italia y España, sus gobiernos al inicio de la epidemia no aplicaron medidas contundentes. Incluso al aparecer los casos en regiones apartadas del norte de la península itálica y el centro español, simplemente declararon una cuarentena de papel. Eran permisivos; es más lejos de la zona norte y en pocos pueblos, el resto de sus territorios parece que no pasa nada.



China frenó los contagios mediante la cuarentena obligatoria. Sólo podían transitar quienes transportaban alimentos y productos extremadamente necesarios para la supervivencia de las comunidades.



México, una vez más actúa tarde. Las decisiones políticas no están alineadas con la relevancia y destrucción del Coronavirus. Actúan como si esto fuera un juego. El Centro de la Ciudad de México, aunque con menos personas, sigue teniendo un gran número de paseantes. Lo mismo ocurre en los tianguis.



A dos meses y medio del inicio de la pandemia, apenas se instaló el Consejo Nacional de Salud, que sería el máximo organismo para enfrentar al Covid19. El impacto en la salud, la sociedad y la economía, se sabía desde inicios de año (como hemos informado en esta columna y al inicio del programa de radio que tenemos en MVS, en la ciudad de México) le hemos dado un espacio relevante; sin amarillismo, pero con datos duros. Varias veces alertamos que la pandemia saldría de control a las grandes potencias y de China, donde no hay una libertad de expresión en todo el sentido de ese valor humano, teníamos información que provocaba alarma.



Estamos de acuerdo con López Obrador, en cuanto dice que la pandemia debe atenderse con criterios científicos y nos políticos. Esto debe ser así. No debe minimizarse esta crisis sanitaria, sino manejarla con el nivel de alerta que amerita lo que ocurre. Esto evitará muertes. De lo contrario, vemos una acción política para llegar al proceso electoral de 2021 con un capital político sin estrés, para mantener la mayoría en el Congreso.



No hay protocolos y el Consejo Nacional de Salud, tarda en actuar. Ante amenazas del tamaño del Covid-19, son necesarias acciones monumentales. No se trata de pánico, sino de acciones. Todo lo demás es politiquería.



Las medidas oportunas evitarán que el sistema de salud sea rebasado y, de la mano, se fortalece la posición política del líder del Ejecutivo. No nos equivoquemos. En momentos de crisis, si vemos que el liderazgo es sólido, entonces la jugamos con él. Es un asunto de vida o muerte. ¡Al carajo la política, los partidos y sus líderes!



PODEROSOS CABALLEROS: Difícil situación la de la gobernadora Claudia Sheinbaum en la CDMX. Independientemente de la crisis sanitaria mundial por el coronavirus, ahora tiene que enfrentar un brote peligro de sarampión. Sabemos que mediante cinturones sanitarios se puede frenar. Hasta el momento, esta perfectamente localizado, pero podrían darse otros casos en varias pares de la capital del país y el mundo. Los niños deben vacunarse de inmediato, quienes no lo han hecho. Los adultos, ya no es fundamental. Pero, deben empezar desde la zona cero hasta los linderos de la capital. En la Gustavo A Madero, se tienen 35 casos. En Tlanepantla, Cuajimalpa, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Neza y Ecatepec, tienen 1 caso cada uno. En Álvaro Obregón hay 3. El brote se desató en el Reclusorio Norte. De los 49 casos, sólo 4 están activos y el resto están curados, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa ayer.



NOTA DE COLUMNISTA: A partir de hoy, la estructura regular de la columna se modificará diariamente para dar más información y comentarios acerca de la pandemia del coronavirus. Procuraremos proporcionar información que, además de orientar, suba el ánimo de nuestros amigos y lectores. ¡Ánimo! Vamos adelante y decenas de millones de mexicanos saldremos de esta epidemia, fortalecidos.







