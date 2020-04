Aumenta en un 50% la demanda de productos para la higiene y salud en municipios del Valle de México

Ecatepec, Méx., a 19 de marzo del 2020-En la Zona Metropolitana del Valle de México aumentó en los últimos días en 50% la demanda de productos para la higiene y salud, como cubre bocas, gel antibacterial, toallas húmedas, alcohol, paracetamol y vitamina c, así como su precio entre 50 a 60% debido a la emergencia que ha provocado la pandemia del Covid 19, informó el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra Orozco.



En establecimientos comerciales ubicados en Coacalco, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes La paz, Texcoco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, en el Estado de México y en las alcaldías de la Ciudad de México es donde se ha registrado el aumento en la demanda de productos y precios.



’También lo que nos preocupa un poquito, todavía no hay desabasto, sin embargo sí hay desabasto intermitentes, esto quiere decir que una farmacia que vendía 100 ahorita está vendiendo 200 o 300, se le acaba la demanda se queda ciertas horas sin productos’, comentó el líder farmacéutico.



’Es en todas las zonas donde se ha visto el desabasto, como se incrementó un 50% y 60%, lo que les alcanzaba para un día les alcanza para las 5 o 6 de la tarde, ese espacio de 6 a 10 se quedan intermitentemente sin nada, hasta el otro día.

Ahorita afortunadamente no hay desabasto solamente es intermitente por horas en lo que llega al otro día el producto’, explicó.



En el centro del país la Unefarm aglutina a mil 400 farmacias, 700 en la Ciudad de México y 700 en el Estado de México, las otras 4 mil 200 que integran a su agrupación se encuentran distribuidas en otros 14 estados de la República mexicana.



Juvenal Becerra dijo que debido al aumento de la demanda provocada por el incremento en el número de casos de contagios del coronavirus en el territorio nacional, los productores y envasadores son los que han aplicado el ajuste en los precios de esos insumos, no los propietarios de las farmacias.



’Hablamos con los fabricantes y todavía hay producto, esperemos no entrar en este tema de desabasto, algo muy importantes es que hagan compras moderadas y no entren en pánico’, sugirió el presidente de Unefarm.



Los integrantes de la agrupación farmacéutica dosifican la venta de los productos de mayor demanda para que el mayor número de consumidores pueda adquirirlos.



’Lo que hemos estado haciendo es que estamos vendiendo uno o dos litros (de alcohol) por persona o familia para contribuir para que todos tengamos estos insumos. Estamos dosificando el tema para que todo mundo alcance y puedan tener los productos’, mencionó.



Durante la emergencia en el 2009 generada por la propagación del virus de la influenza las farmacias estuvieron abiertas todos los días y ahora con la emergencia provocada por el Covid-19 se prevé que ocurra lo mismo porque son esenciales para la salud de la población.



’Lo que nos preocupa es que en algún momento por el tema que digan las autoridades que todas fabricas se paran, ahí sí el tema va a estar complicado, pues si no elaboran, no te pueden vender o surtir; nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de estar todos los días abiertos. Las farmacias abren los 365 días del año, algunas inclusive las 24 horas nosotros estamos en una misma dinámica tomando todas las precauciones básicas’, dijo Juvenal Becerra.