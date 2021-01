Aumenta hospitalización de jóvenes por Covid, advierte Salud de Iguala

www.guerrerohabla..com



IGUALA, Gro., 4 de enero de 2021.- El secretario de Salud municipal, Javier Ortiz Ibarra advirtió que va en aumento la hospitalización de pacientes jóvenes por Covid 19. El funcionario señaló que se están dando casos de pacientes graves en edades de los 20 a los 24 años, que han pensado que por su edad son inmunes al virus.



En la conferencia nocturna, en la que no estuvo presente el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera, el secretario insistió que los jóvenes son los principales portadores del virus a sus casas, al no cuidar las medidas sanitarias y asistir a fiestas sin cuidarse.



Conminó a los habitantes a no esperar a que estén graves de salud y acudir a los servicios médicos para su revisión y cuidado cuando tengan los pequeños síntomas. Señaló que en estos meses habrá una mortalidad muy alta por los casos de influenza y Covid 19 e insistió en que los jóvenes deben de quedarse en sus casas y cuidar a sus padres y abuelos.



Detalló que en Iguala hay mil 164 casos, 156 defunciones y 60 casos activos. En la Unidad Covid 19 hay seis pacientes, un egreso de 76 años, un ingreso y uno más en espera. Expuso que en los hospitales del IMSS, ISSSTE y General no hay capacidad suficiente para atender estos casos.



Reiteró que no existen posibilidades para trasladar pacientes a Cuernavaca o Ciudad de México, ya que se encuentran en semáforo rojo y no hay posibilidades de atender a pacientes externos. Ortiz Ibarra aseveró que en la Unidad Covid hay trabajadores cansados a quienes se les han dado días de descanso.

Fuente: Quadratín