Aumenta la atención en el INFONAVIT

+Trabaja el ISSSTE con normalidad

+ Da curso el IMSS sobre el COVID-19



La demanda de servicios en el INFONAVIT se ha multiplicado en estas fechas al grado que se ha requerido que los trabajadores de dicho instituto redoblen su esfuerzo para atender a los derechohabientes, quienes gracias a los nuevos programas que se han implementado en la institución han aumentado las visitas a los cetros de servicio en demanda de trámites y de créditos.



El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del INFONAVIT señaló lo anterior al enfatizar que el personal que labora en el instituto tiene toda la disposición de atender el incremento en la demanda de atención en ventanilla.

Hoy, luego de que el director del instituto, Carlos Martínez, se reuniera con miembros de la Comisión de Vivienda de la cámara baja, en donde les dio a conocer la serie de programas que desarrolla el instituto.

Destaco que en el instituto van m uy bien, y se está trabajando con mucha intensidad, con muy buenas relaciones con la nueva administración. ’Hoy nos estanos solidarizando con los trabajadores y los derechohabientes con este tema de la pandemia, para no correr riesgos. Ya se tomaron las medidas adecuadas y seguiremos trabajando intensamente’, destacó.

Reitero que han venido muchos derechohabientes a realizar trámites y podemos decir que hasta un 500 por ciento más y les pedimos su comprensión, pero si atendíamos a 100 hoy tenemos que atender a muchos más y estamos haciendo nuestro trabajo, subrayó.

Mencionó que los trabajadores del Infonavit tienen una serie de proyectos, tanto para mejorar las viviendas destinadas a los derechohabientes, como programas de mantenimiento y de atención a las necesidades de las familias de los trabajadores.

Subrayó que hay proyectos de vivienda frenados y debido al poco crecimiento no se cumplirán, además, se verán afectados el sector de la construcción, junto con la del acero, aluminio, y en general, 35 ramos de la industria, pero hay programas del instituto que se están aplicando y se esta cumpliendo con ellos..

Afirmó que el Sindicato de Infonavit tiene mucho que aportar y que ha manejado cuestiones que no son teóricas, sino que son ciertas y de beneficio directo para los derechohabientes y sus familias, como en el diseño de las viviendas que no deben de ser uniformes, sino de acuerdo a las necesidades de las familias……

TRABAJA EL ISSSTE CON NORMALIDAD EN TODAS SUS ÁREAS

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que opera con normalidad en todas sus áreas médicas y administrativas, sus órganos desconcentrados: FOVISSSTE, Afore PENSIONISSSTE y SUPERISSSTE, así como TURISSSTE y las ventanillas de atención a jubilados y pensionados.

El Instituto pide hacer caso omiso a rumores e información falsa que se está difundiendo a través de redes sociales, los cuales buscan desestabilizar la operación diaria de sus 21 seguros, servicios y prestaciones que brinda a 13.3 millones de derechohabientes.

El día viernes 13 de marzo del año en curso, el periódico La Jornada en su versión digital publicó una nota titulada: "Reporta ISSSTE sólo un caso confirmado de Coronavirus" https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/13/reporta-issste-solo-un-caso-confirmado-de-coronavirus-3825.html. Misma que gente ajena al diario, la distorsionó y cambió el texto para que pareciera que el Instituto suspendía labores administrativas durante el periodo recomendado por las secretarías de Educación Pública y Salud, derivado de la situación relacionada con el COVID19, lo cual es totalmente falso.

El ISSSTE difunde su información a través de sus canales oficiales y directamente vía correo electrónico y por Whatsapp a los medios de comunicación.

Ante esta situación preventiva que vive el país, es importante únicamente atender las recomendaciones que diariamente difunde la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. ….

ALREDEDOR DE 63 MIL USUARIOS SE HAN INSCRITO PARA CURSO : ’TODO SOBRE LA PREVENCION DEL COVID-19’

Unos 63 mil usuarios se han inscrito al curso en línea ’Todo sobre la prevención del COVID-19’, que se encuentra en la plataforma CLIMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta plataforma y su curso son de acceso gratuito para toda la población y tiene como objetivo brindar los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender qué es el Coronavirus y cómo limitar su propagación y contagio.

Este curso está disponible en https://climss.imss.gob.mx/ y cuenta con tres temas:

1. ¿Qué es el nuevo coronavirus que causa la epidemia COVID-19?

Definición de virus y coronavirus; COVID-19 ¿qué es y cuándo surge?; ¿Qué tan grave es?; Mitos del coronavirus; ¿Cómo nos protegemos?; ¿Cómo se contagia el coronavirus?; Acciones para prevenir la infección; Síntomas que hacen sospechar que alguien ha adquirido el nuevo coronavirus; Formas de prevenir la propagación en las empresas y Clasificación de riesgo de los diferentes lugares de trabajo en relación al coronavirus, asi como Equipo de protección personal (EPP).

’Todo sobre la prevención del COVID-19’ permitirá analizar las características de la epidemia y sus implicaciones en distintos ámbitos sociales para erradicar los mitos que existen; identificar las acciones de protección que deben aplicar todas las personas para limitar la capacidad de propagación del coronavirus.

El contenido del curso está diseñado con la más reciente evidencia científica y se irá actualizando conforme se vaya conociendo más de la epidemia COVID -19.

CLIMSS es una plataforma educativa disponible las 24 horas, 365 días del año, que ofrece cursos en línea gratuitos. En ella se encuentran distintas herramientas laborales y desarrollo de competencias en temas del cuidado de la salud y de capacitación para el trabajo….

([email protected])