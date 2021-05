Aumenta la disidencia en Morena

A Porfirio Muñoz Ledo se le puede señalar de ser muchas cosas, pero de ninguna forma se le puede rebatir es que siempre expresa lo que siente. Probablemente no se podrá estar de acuerdo con él, pero siempre ha defendido su punto de vista.



Así ha sucedido desde que siendo un destacado miembro del PRI, se unió a la Corriente Democrática para después renunciar e integrar el Frente Democrático Nacional y dar paso a la fundación del PRD, y proseguir su carrera política desde la disidencia hasta llegar a Morena.



En el actual partido político mayoritario resultó ser una pieza fundamental para la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que cuando el tabasqueño asumió el Poder Ejecutivo a Muñoz Ledo, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le correspondió el privilegio de colocarle la banda presidencial.



Sin embargo otros morenistas han hecho todo lo posible por marginar al político de 87 años de edad, cuya aspiración en estos momentos es ser reelecto como diputado federal, para así poner fin a su ya larga trayectoria en el servicio público, pero no fue incluido en las listas del partido para ser considerado para ese proceso, lo cual le molestó.



Por ello interpuso una controversia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión de Morena de marginarlo, ’de una manera artera’, de sus listas de candidatos a la reelección, bajo el argumento de no haberse inscrito en el respectivo proceso. En la sentencia se estableció que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada; por ello, dijo, ’ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal’.



Advirtió que si la Comisión partidista, a la que en estos momentos calificó de Deshonor e Injusticia, se atreve a desacatar la sentencia, entonces se presentará otro problema mayor, por lo que se tendrá que seguir el procedimiento para restablecer su derecho a ser reelecto, ’porque en este mundo que vivimos pueden darme palo otra vez, pero no sé por dónde’.



Lamentablemente Morena se parece cada vez más al añejo PRI, aquel que respondía las órdenes presidenciales sin la menor objeción, pero que también imponía una estricta disciplina partidista donde se sancionaba cualquier tipo de insubordinación.



¿Cómo calificar la decisión de no darle a Muñoz Ledo la oportunidad de aspirar a la reelección como diputado federal?, ¿acaso no sería traición? De ser así entonces se faltaría a uno de sus principios. Recuérdese que el lema presidencial y, por lo tanto de Morena, es ’no mentir, no robar, no traicionar’. ¿Entonces cómo considerar esta actitud partidista?