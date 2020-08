Aumenta número de alumnos captados en educación básica para el ciclo escolar 2020-2021

• Publican resultados en https://preinscripcionesmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer, a partir del lunes 3 de agosto, los resultados de la asignación de alumnos del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), mediante el cual más de 579 mil alumnos fueron captados en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2020-2021.



El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza instruyó garantizar el derecho de las niñas y los niños mexiquenses a recibir educación, por lo que se amplió la cobertura e implementó el SAID en los 125 municipios de la entidad, lo que representó un aumento de más de 140 mil alumnos captados, con relación al ciclo anterior, en el que se inscribieron 430 mil 951 estudiantes.



Al respecto, el Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, informó que para el ciclo escolar 2020-2021, que iniciará a distancia el próximo 24 de agosto, el SAID captó un total de 579 mil 382 alumnos. En Preescolar 141 mil 035, para Primaria 203 mil 354, y Secundaria 234 mil 993.



Asimismo, aclaró que 99 por ciento de los alumnos, 576 mil 832, han sido distribuidos en alguna de las tres primeras opciones que registraron al momento de hacer la preinscripción.



Con su número de folio, las madres, padres de familia o tutores de los menores que ingresarán a Educación Básica pueden consultar los resultados en https://preinscripcionesmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado.



En caso de no contar con el folio asignado en la ficha de preinscripción, podrán ingresar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o con la Clave Única de Preinscripción (CUP) que generaron al realizar el registro.



Con alguna de las dos opciones anteriores tendrán la posibilidad de imprimir el comprobante de asignación de su hija(o).



Debido a la demanda de usuarios conectados para consultar los resultados el primer día, se presentaron algunos problemas de soporte técnico, los cuales quedaron resueltos este día. Para atender todas las dudas, está disponible el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), en 800-696-9696, el chat del Portal de Gobierno del Estado de México: www.edomex.gob.mx, o bien el correo electrónico [email protected]