Aumenta tasa de mortalidad por COVID-19 en algunas zonas de México, alerta la OPS

www.guerrerohabla.com



La directora del organismo de las Naciones Unidas también señaló que los casos de coronavirus en la frontera entre Colombia y Venezuela se han multiplicado por diez en las últimas dos semanas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que las tasas de mortalidad por el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid 19, presentan un incremento en algunas áreas de México, al igual que en Ecuador, Costa Rica y Bolivia.



’Las tasas de mortalidad también están aumentando en algunas áreas de México y estamos viendo tendencias similares en áreas de Ecuador, Costa Rica y Bolivia, donde las muertes por covid 19 continúan aumentando. Este es un claro recordatorio de que innumerables personas en nuestra región siguen siendo vulnerables a la infección, especialmente grandes poblaciones que aún no han estado expuestas’, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.



En una sesión informativa virtual, la directora del organismo de las Naciones Unidas también señaló que los casos de coronavirus en la frontera entre Colombia y Venezuela se han multiplicado por diez en las últimas dos semanas.



Dijo que los países de América Latina han comenzado a reanudar la vida social y pública en momentos en que la pandemia aún necesita importantes intervenciones de control, ya que la región sobrepasó recientemente las 500 mil muertes y los 15 millones de casos.



Respecto a los ensayos clínicos que se reanudaron de la vacuna AstraZeneca, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó que la suspensión temporal fue un procedimiento estándar, el cual demostró seriedad para asegurar que al final la vacuna tenga eficacia y detalló que la Fase 3 es la más compleja al tener que esperar los resultados de alrededor de 30 mil voluntarios involucrados.



’Esta es una de las nueve vacunas que ya están en la Fase 3 de los ensayos clínicos, es la última, pero la más compleja, porque tiene que involucrar a 30 mil o más voluntarios y tiene que tomar tiempo para tener los resultados. El procedimiento de pausar el ensayo, todas las veces que se identifica que una persona que tomó la vacuna ya presenta alguna situación de salud, es el procedimiento estándar, siempre se hace’, destacó.



Resaltó que el efecto adverso, clasificado como grave, presentado por uno de los participantes sometidos a los estudios de prueba, por lo cual se tuvo que detener los ensayos clínicos, no está relacionado a la vacuna.



’Hay un comité dependiente que hace el análisis y después del análisis que fue realizado se encontró que el problema de salud que la persona presentó no estaba relacionado con la vacuna, por eso los ensayos vuelven, esto puede pasar con cualquier otro ensayo. Es una demostración que se está tomando muy en serio para asegurar que al final la vacuna tenga seguridad y al mismo tiempo eficacia’, aseguró.