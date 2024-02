Aumenta 76% el apoyo en becas por aprovechamiento académico en nivel superior

TOLUCA, Estado de México.- Para favorecer la permanencia y/o conclusión de estudios de las y los estudiantes que cursan Educación Superior, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha fortalecido el programa ’Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico’ promoción 2023-2024, aumentando en un 76 por ciento el apoyo para la comunidad estudiantil beneficiaria en relación con el ciclo escolar anterior.



Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez trabaja en el cumplimiento pleno del derecho a la educación de todas y todos, contribuyendo así al desarrollo de la personalidad humana.



La SECTI convoca a las y los estudiantes inscritos en instituciones educativas públicas del nivel superior (Universidades y Tecnológicos escolarizados) de control estatal, Escuelas Normales, Escuelas Normales Superiores y las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional del Subsistema Educativo Federalizado en el Estado de México, a participar en este programa de becas.



El apoyo monetario mensual será por la cantidad de 800 pesos en una y hasta en 10 ocasiones según la disponibilidad presupuestal, durante el ciclo escolar 2023-2024.



Los requisitos son: acreditar ser estudiante regular inscrito en instituciones educativas públicas del nivel superior, contar con un promedio mínimo de 8.5 obtenido en el periodo inmediato anterior (trimestre, cuatrimestre o semestre); formar parte de una familia cuyos ingresos económicos sean inferiores a las líneas de pobreza por ingresos.



Al momento del registro deberán ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la institución educativa en la que se encuentran inscritos para el ciclo escolar 2023-2024, ya que es un dato indispensable para el correcto llenado del formato, una vez capturada y guardada dicha información no podrá ser modificada. Es importante guardar el número de folio asignado.



El registro de solicitudes estará disponible las 24 horas en días hábiles, por lo que será responsabilidad de las y los solicitantes realizarlo únicamente en los plazos señalados.



Las y los estudiantes inscritas e inscritos en instituciones educativas públicas del nivel superior (Universidades y Tecnológicos escolarizados) del Sistema Educativo Estatal deberán integrar su expediente electrónico con: el Formato de registro; Acta de nacimiento; Constancia de estudios; comprobante de domicilio del Estado de México (recibo de agua, predial, luz o teléfono) vigente en el año de emisión de la Convocatoria, y manifestación electrónica de Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, a través de la cual se manifestarán los ingresos mensuales de quien aporta el recurso para el sostenimiento de la o el estudiante.



Las y los estudiantes inscritas e inscritos en alguna de las Escuelas Normales del Subsistema Educativo Estatal, Escuelas Normales Superiores y las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional del Subsistema Educativo Federalizado en el Estado de México deberán llenar el Formato de registro, a través del cual se validará por medio de los sistemas de información autorizados por la SECTI.



Una vez concluido el registro y obteniendo el número de folio asignado por el sistema, las y los solicitantes referidos en la BASE NOVENA de la presente Convocatoria, tendrán dos días naturales contados a partir de la fecha de registro para realizar la carga de documentos del expediente electrónico, ingresando a la liga http://seduc.edomex.gob.mx/becas apartado ’Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico’ para Nivel Superior / Solicitantes / Carga de documentos.



La carga de los documentos al sistema es responsabilidad única de las y los interesados, por lo que una vez cargado el archivo no será posible agregar o modificar documentos de manera posterior, ni realizar entregas de manera física.



Los resultados se darán a conocer los días 28 y 29 de febrero de 2024, a través de http://seduc.edomex.gob.mx/becas, cada aspirante deberá verificar el resultado de su solicitud con el número de folio que le haya asignado el sistema al momento de realizar el registro.



Del 28 al 29 de febrero de 2024, las y los beneficiados deberán imprimir el Dictamen que acredita la asignación de la beca, el cual le podrá ser requerido en cualquier momento durante la vigencia de esta; y mediante correo se proporcionará información relacionada al cobro de la beca, o a través la página oficial.



El periodo de aclaraciones será el 28 y 29 de febrero de 2024 mediante un escrito dirigido al Comité de Selección y Asignación de Becas, enviado al correo electrónico becasbienestarnivelsuperior@edugem.gob.mx, o bien, en el Departamento de Becas, ubicado en la calle González y Pichardo #200, esq. Plutarco González, colonia La Merced Alameda, Toluca, de 09:00 a 18:00 horas.



Será motivo de cancelación del trámite y/o de la beca cuando las o los interesados no cumplan con alguno de los requisitos señalados en la convocatoria; cuando sean detectadas inconsistencias en la información reportada, así como la realización de más de un registro electrónico a favor de un mismo solicitante. La beca será otorgada solo a un integrante por familia.



La convocatoria puede consultarse en: https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/becas/beca_superior/BECAS_Superior_ok.pdf