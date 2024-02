Aumenta confianza de la población hacia policía municipal y estatal en Chimalhuacán

Durante la Décimo Tercera Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, encabezado por la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez, el representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el territorio, Marco Antonio Becerril, informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción y la confianza de la ciudadanía hacia la policía municipal y estatal ha mejorado.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la población de Chimalhuacán es una de las principales que considera efectivo el desempeño de la policía estatal. Asimismo, en la encuesta se enuncia que la confianza de la población en la Policía Municipal ha aumentado, la cual era del 34.3% en el tercer trimestre del año anterior e incrementó al 57.8% en el cuarto trimestre de la misma anualidad.



’Agradezco a la Presidenta Xóchitl Flores por estar siempre al pendiente de la seguridad del municipio y me da mucho gusto ver que se está cumpliendo con la tarea de brindar seguridad a la población y que se vea reflejado lo invertido en este rubro, no lo decimos nosotros, lo dice la gente y las estadísticas’, expresó el representante del Secretariado Ejecutivo durante la sesión realizada en el Salón de Usos Múltiples del Museo ’Chimaltonalli’, en la Cabecera Municipal.



En cumplimiento al acuerdo 44 del Consejo Municipal de Seguridad, el Director Operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, Arturo Hernández, expuso que del 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 se detuvo y se puso a disposición del Ministerio Público a 152 personas, se realizaron 323 dispositivos de seguridad en colaboración con otras fuerzas públicas y 379 dispositivos propios. Entre los dispositivos realizados por la Dirección General de Seguridad Ciudadana destacan: 309 brigadas preventivas a transporte público, 33 a mercados, 26 a tiendas de conveniencia y plazas comerciales y 11 a vehículos y motocicletas irregulares.



La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, expresó que el tema de seguridad es prioritario en su administración, por lo que exhortó a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad –integrado por autoridades federales, estatales y locales– a seguir trabajando, tomar acción y dar más resultados en las siguientes reuniones. ’Todos los días atendemos las Mesas para la Construcción de la Paz y la Seguridad y, sin duda, hemos visto avances. En este gobierno, se ha dado la coordinación y buena relación con los municipios vecinos, lo cual también ayuda a que haya este tipo de resultados’, indicó la Alcaldesa.



Hoy tenemos policías mejor capacitados y seguiremos invirtiendo en seguridad pública, en los próximos meses inauguraremos el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) que ya estamos concluyendo. Vamos a redoblar esfuerzos y estaremos en contacto con la ciudadanía para trabajar de manera coordinada y hacer lo pertinente como Gobierno Municipal, concluyó la Presidenta Xóchitl Flores.



Finalmente, el Comisario de Chimalhuacán, Salvador Hernández Torres, dijo que en Chimalhuacán no existía el Departamento de Inteligencia, el cual fue creado en la presente administración y ha dado buenos resultados, como los expuestos por el Director Operativo. ’Me atrevo a decir que tenemos el mejor grupo de inteligencia de la zona oriente, nos han pedido apoyo de otros municipios, por lo que seguiremos reforzando esta área en la medida de lo posible. Estamos a la orden y seguiremos trabajando’, externó el Comisario.